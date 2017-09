První muž Islámského státu v Německu před soudem. Začal proces s radikálním imámem

BERLÍN Před soudem v dolnosaském Celle v úterý stanul kazatel Abú Valá, který je považován za ústřední postavu takzvaného Islámského státu v Německu. Třiatřicetiletému Iráčanovi, v jehož okolí se jeden čas pohyboval i berlínský atentátník Anis Amri, hrozí kvůli náboru bojovníků pro IS až desetiletý trest vězení.

Abú Valá, který přišel do Německa jako uprchlík v roce 2000, byl před svým zatčením loni v listopadu kazatelem v mešitě v Hildesheimu, který leží asi 30 kilometrů jižně od dolnosaského hlavního města Hannoveru. Svá radikální kázání, kterým běžně v mešitě naslouchaly stovky lidí, šířil i po internetu nebo přes speciální mobilní aplikaci.

Za vinu ale kazateli, který má nejméně dvě ženy a několik dětí, obžaloba klade především to, že spolu s dalšími čtyřmi muži, kteří jsou souzeni s ním, vyslal nejméně 15 bojovníků do řad IS v Iráku a Sýrii. Ty skupina před odjezdem připravovala po ideologické i fyzické stránce. Celkem z Německa do Iráku a Sýrie zatím odjelo bojovat kolem 930 lidí.

V okolí obžalovaných se v minulosti pohyboval i Tunisan Amri, který loni při útoku na vánoční trh v Berlíně 12 lidí zabil a další desítky zranil. U dvou z mužů Amri, který už v té době hovořil o plánech spáchat v Německu útok, podle státních zástupců přebýval.

Úterní proces, který do značné míry staví na údajích policejního informátora, v Celle začal za přísných bezpečnostních opatření. Všichni obžalovaní během něj sedí za neprůstřelným sklem.

Jak kazateli abú Valá, který má podle vyšetřovatelů kontakty na nejvyšší patra IS, tak čtveřici spoluobžalovaných ve věku 27 až 51 let, kteří mají německé, srbské, turecké a kamerunské občanství, hrozí trest odnětí svobody ve výši až deseti let.