První muž na Měsíci. Režisér La La Landu točí biografii Neila Armstronga

LOS ANGELES Oscarový režisér Damien Chazelle natáčí film na motivy osudů amerického astronauta Neila Armstronga. Do Armstronga se převtělil herec Ryan Gosling. Podle Joshe Singera, scenáristy snímku, nepůjde o klasickou biografii, ale o spíše akční snímek s biografickými prvky. Snímek má premiéru naplánovanou na letošní říjen.

Snímek První muž (First Man) se podle dostupných informací má sice zabývat také cestou na Měsíc, ale jádro příběhu bude tvořit Armstrongova cesta vesmírnou přípravkou od NASA. Snímek je založen na knížce First Man: The Life of Neil A. Armstrong (První muž: Život Neila A. Armstronga) publicisty Jamese R. Hansena. Dobově bude snímek zasazen mezi roky 1961 až 1969.

Hlavní roli obsadil herec Ryan Gosling. Pro toho nejde o první spolupráci s Damienem Chazellem - Chazellův snímek La La Land, kde Gosling ztvárnil také hlavní roli, si odnesl čtrnáct nominací na Oscara a šest z nich proměnil.

Josh Singer, scenárista snímku, v rozhovoru pro The Boston Globe sdělil, že v případě Prvního muže nepůjde o klasickou biografii. Chazellův tým se chtěl soustředit hlavně na drásavé a náročné momenty astronautského výcviku a tak vzniká spíše akční film. „Pokud váš srdeční tep neproskočí stropem a nebudete se celou dobu držet okraje vaší sedačky, tak mě to hodně překvapí,“ dodal Singer. Josh Singer stojí za filmy jako je dokument Spotlight (za ten získal Oscara), nebo drama Akta Pentagon: Skrytá válka.

Kromě Ryana Goslinga se diváci budou moct těšit na Claire Foyovou, Coreyho Stolla, Kylea Chandlera a Jasona Clarkea.