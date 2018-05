První ženská teroristická buňka IS v Londýně. Matka a dcery plánovaly několik útoků

LONDÝN/PRAHA Britská policie před rokem odhalila a rozbila první pouze ženskou teroristickou buňku samozvaného Islámského státu (IS) v Británii. Informace deníku The Times naznačují, že ženy plánovaly útoky za pomocí granátů, nožů i automobilů na Britské muzeum a Westminsterský palác, kde chtěly zabíjet turisty. Ženy stanuly před soudem ve čtvrtek.

Matka a dvě dcery zformovaly první čistě ženskou buňku Islámského státu v Londýně. Podle žalobců plánovaly několik teroristických útoků na významných místech v centru hlavního města Velké Británie.



Jedna z teroristek, v době zadržení šestnáctiletá Safá Boularová, se chtěla odpálit před Britským muzeem. Podle všeho ji v rozhodnutí měla podporovat její matka Mina Dichová a starší sestra Rizlaine, které chtěly při útoku použít ruské pistole typu Tokarev. Naplánovaly tak první čistě ženský teroristický útok v Británii.

Obě dcery měly podle žalobců v plánu odcestovat do Sýrie, kde se chtěly provdat za bojovníky IS. Pak se měly vrátit a provést teroristický útok. Safá se přes internet seznámila s Navídem Husajnem, který bojoval v Sýrii na straně IS. Během internetové konverzace přes aplikaci Telegram spolu začali plánovat útoky v Británii.

Její snoubenec však zemřel v boji a Safá se tak rozhodla, že podnikne útok sama. Podle soudu ještě před seznámením s Husajnem získala na tři až čtyři sta kontaktů na islamisty a přes internet dostávala tréninková videa, která ji měla naučit zacházet se zbraněmi či provádět popravy.

„Díky pozitivní podpoře, kterou dostávala od své matky a sestry Rizlaine, se chtěla Safá setkat v posmrtném životě se svým snoubencem tak, že se stane mučednicí,“ uvedl podle deníku The Times žalobce. Týden po Husajnově smrti byla Safá zadržena policií, která sledovala její internetovou komunikaci.

Podle žalobce se totiž dívka chtěla dostat do Sýrie, kde se měla nechat lépe vycvičit k útoku.



Ženy tak musely změnit plán. Vymyslely útok nožem ve Westminsterském paláci. Během telefonních hovorů z vězení mluvily o „párty“, což měl být krycí kód pro teroristický útok, který měla uskutečnit jednadvacetiletá Rizlaine.

Koupily nože a batoh

Během tří dnů Rizlaine a její třiačtyřicetiletá matka provedly obhlídku hlavních lokalit ve Westminsteru, nakoupily balík nožů a batoh. V den útoku, který naplánovaly na 27. dubna loňského roku, je policie zadržela.

V jejich telefonech policie nalezla snímky žen držících samopaly AK47, dětí se sebevražednými vestami a záběry i fotografie utínání hlav. Na jednom z obrázků v telefonu bylo napsáno „Sesterství v džihádu, kde společně bojujeme, společně se obětujeme a společně odletíme inšalláh,“ (Dá-li to bůh - pozn. red.) napsal deník The Telegraph.

Matka byla podle vyšetřovatelů v kontaktu s rekrutérkou Islámského státu Umm Isa Al-Amriki, která žila podle informací médií v dobývaném Aleppu. Na záznamech hovorů se měla také vysmívat lidem, kteří šli položit květiny na místo teroristického útoku London Bridge, kde dodávka v červnu loňského roku přejela desítky lidí. Tehdy zemřelo osm lidí.



Ženy všechna obvinění popírají. Soud bude nadále pokračovat v dalších dnech.