Ruské síly se postupně stáhnou ze Sýrie, nařídil Putin. V zemi si ponechají základny

KÁHIRA Ruský prezident Vladimir Putin nařídil postupné stažení ruských sil ze Sýrie, kde vojensky podporují režim prezidenta Bašára Asada. Putin to v pondělí oznámil během nečekané návštěvy Sýrie. Po příletu se tam setkal i s Asadem a mimo jiné prohlásil, že syrští a ruští vojáci dokázali za zhruba dva roky zničit mezinárodní teroristickou organizaci Islámský stát (IS).

Putin, který má v pondělí na programu jednání v Egyptě a v Turecku, přicestoval brzy ráno na leteckou základnu Hmímím v syrské provincii Latákíja, kterou v boji proti radikálům využívají ruské ozbrojené síly. Spolu s Putinem základnu navštívil i ruský ministr obrany Sergej Šojgu.



Putin v projevu k ruským vojákům na základně řekl, že již nařídil podstatné snížení ruské vojenské přítomnosti v zemi. „Pokud teroristé opět pozvednou hlavu, uštědříme jim takovou ránu, jakou dosud nezažili,“ řekl Putin. Dodal, že ruské síly si i po odchodu udrží základnu Hmímím a také námořní komplex.

Agentura AP poznamenala, že Putin veřejně vykonal neohlášenou návštěvu v době, kdy syrská armáda s ruskou leteckou podporou ovládla většinu syrského území.

S ohledem na příznivý vývoj v tažení proti teroristům z IS v Sýrii se postupné stahování ruských vojáků ze země očekává. Na konci listopadu náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov řekl, že zásadní snížení početního stavu ruských vojáků v Sýrii se může odehrát ještě před koncem roku. Rusko má podle různých odhadů v Sýrii 4000 až 10 tisíc vojáků, v zemi se Moskva vojensky angažuje od roku 2015.

Islamisté se přesouvají do Afriky

Islamisté, kteří byli vytlačení ze Sýrie a Iráku byse podle komisaře Africké unie (AU) pro bezpečnost Smaila Cherguia, by se mohli po porážce IS vrátit do Afriky. Celkově se může jednat až 6000 lidí. Chergui vyzval africké země, aby se dobře připravily na návrat těchto lidí.

„Podle zpráv bylo mezi 30 tisíci cizinci, kteří se připojili k této teroristické skupině na Blízkém východě, 6000 afrických bojovníků,“ řekl Chergui na bezpečnostní schůzce, která se konala v Alžíru.

Návrat těchto lidí znamená vážnou hrozbu pro národní bezpečnost a stabilitu a vyžaduje specifická opatření a spolupráci afrických států, řekl komisař v rozhovoru s alžírskou agenturou APS.

Africké státy by si podle něj měly vyměňovat tajné informace o ozbrojencích, kteří se vrátí do svých zemí.