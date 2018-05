Putin prý nebude potřetí za sebou kandidovat na prezidenta. Držím se ústavy, tvrdí

PETROHRAD Ruský prezident Vladimir Putin v pátek dal najevo, že za šest let nemíní kandidovat potřetí za sebou na šéfa státu. Putin letos na jaře s drtivou převahou vyhrál prezidentské volby, čímž si zajistil druhý šestiletý mandát za sebou. V čele státu má setrvat do května 2024.

„Vždy jsem se přísně držel a držím ústavy. V ústavě je jasně napsáno, že ne více než dvě období za sebou,“ odpověděl Putin novinářům na otázku, zda po uplynutí svého mandátu skutečně hodlá odejít z nejvyššího úřadu.



Agentura RIA Novosti připomněla, že parlamentu byl v půli května předložen návrh čečenských poslanců zvýšit počet přípustných prezidentových období ze dvou na tři, kvůli nezbytností zajistit dosaženou úroveň sociální a ekonomické stability v zemi.

Putin se již jednou ocitl v situaci, kdy mu končilo druhé období v čele státu a ústavu mu nedovolovala potřetí kandidovat. Namísto změny ústavy dal v roce 2008 přednost odchodu z čela státu do čela vlády, aby se po uplynutí - tehdy čtyřletého - funkčního období opět vrátil do Kremlu, v roce 2012, a to na šest let, jak mezitím stanovila změna ústavy.

Slovy ruských komentátorů - Putin odešel (z funkce), aniž odešel (od moci). Někteří pozorovatelé tak nevylučují, že cosi podobného vymyslí i v roce 2024.