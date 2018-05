Putin složil prezidentskou přísahu, premiérem bude zřejmě znovu Medveděv

Moskva Vladimir Putin se stal počtvrté ruským prezidentem. V Andrejevském sále moskevského Kremlu v pondělí v poledne místního času (11:00 SELČ) složil prezidentskou přísahu. Nynější mandát mu skončí v roce 2024, o další se podle ruské ústavy nemůže ucházet. Do funkce předsedy nové vlády doporučil Putin dosavadního premiéra Dmitrije Medveděva.

Putin v pondělí podepsal výnos, představující cíle vládnutí v příštích šesti letech. Prezident mimo jiné nařídil vládě, aby se do konce jeho mandátu postarala o průlom v rozvoji země, zvětšila počet obyvatelstva Ruska a zvýšila životní úroveň - do roku 2024 se má počet Rusů žijících v chudobě zmenšit na polovičku, každý rok si nejméně pět milionů rodin má polepšit v bydlení. Rusko se má zařadit mezi pět největších světových ekonomik, hospodářský růst má předstihnout světový průměr a inflace v příštích šesti letech má zůstat pod čtyřmi procenty. Předpokládaná délka života má v roce 2024 dosáhnout 78 let.

Ruská vláda po Putinově inauguraci v souladu s ústavou podala demisi. Předpokládá se, že o prezidentově návrhu na šéfa kabinetu bude Státní duma (dolní komora parlamentu) jednat už na svém úterním zasedání. Vládní strana Jednotné Rusko, která má v parlamentu většinu, již dříve ujistila, že prezidentův návrh sněmovna podpoří.



Putin byl znovuzvolen do nejvyšší funkce v březnových prezidentských volbách, v nichž získal přes 76 procent hlasů. Zemi de facto vládne již více než 18 let - ať už jako prezident či jako premiér.



„Považuji za svou povinnost a za smysl svého života dělat vše pro Rusko, pro jeho přítomnost a budoucnost,“ uvedl Putin v inauguračním projevu zaměřeném prakticky výhradně na vnitropolitická témata. „Učiním vše, abych posílil moc, prosperitu a slávu Ruska,“ dodal.

Putin, jehož tehdejší prezident Boris Jelcin v srpnu 1999 jmenoval premiérem a který se po Jelcinově demisi 31. prosince téhož roku stal úřadujícím prezidentem, byl hlavou státu po dvě čtyřletá funkční období v letech 2000 až 2008. Třetí mandát za sebou mu však ústava nepovolovala, a tak ho v Kremlu na čtyři roky vystřídal jeho chráněnec Medveděv, zatímco Putin se přesunul do čela vlády. V roce 2012 si zase funkce vyměnili, prezidentský mandát se přitom díky změně ústavy prodloužil na šest let.

V letošních prezidentských volbách neměl Putin vážného protikandidáta. Opoziční vůdce Alexej Navalnyj nesměl kandidovat kvůli rozsudku, kterým byl odsouzen za údajnou majetkovou trestnou činnost. Na demonstracích, které Navalnyj v sobotu svolal do téměř stovky ruských měst na protest proti novému Putinovu mandátu, policie pozatýkala přes 1600 lidí.

Většina Rusů ale pětašedesátiletého Putina podporuje. Jeho příznivci oceňují především stabilitu země, vítají připojení ukrajinského Krymu k Rusku, které vyvolalo rozhořčení a protiruské sankce západních zemí, či operace ruské armády v Sýrii na podporu tamního prezidenta Bašára Asada.

Dnešní inaugurace se zúčastnilo na 5000 hostů z řad politické a společenské elity, což je podle ruských médií zhruba dvojnásobek oproti Putinovu uvedení do úřadu v roce 2012. Mezi významnými zahraničními hosty byl například bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který nyní zasedá v dozorčí radě společnosti Nord Stream a ruského energetického koncernu Rosněfť. Internetové servery si všimly i přítomnosti amerického herce akčních filmů Stevena Seagala, kterému Putin předloni udělil ruské občanství.

Ruské televize vysílaly inauguraci v přímém přenosu. Na záběrech bylo vidět, jak před ceremoniálem Putin opouští svou pracovnu a kráčí dlouhými chodbami Kremlu; poté nasedl do limuzíny a vydal se na krátkou cestu kremelským areálem. Na rozdíl od předchozích let, kdy Putin využil zahraniční luxusní vozy, tentokrát hlavu státu vezla nová limuzína ruské výroby.

Krátce před polednem místního času vstoupil Putin do Velkého kremelského paláce a postupně prošel Georgijevským a Alexandrovským sálem do sálu Andrejevského, kde pronesl 33 slov prezidentské přísahy s rukou položenou na ústavě. Následovala ruská hymna a asi desetiminutový Putinův projev. Ceremonii ukončila přehlídka pluku prezidentské stráže a děkovná modlitba hlavy ruské pravoslavné církve, moskevského patriarchy Kirilla v Blagoveščenském chrámu.