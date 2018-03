Putinova generace. Podle průzkumů jsou mladí lidé jeho největší fanoušci

V Rusku má Putin podle průzkumů jednu opravdu silnou skupinu příznivců. Jsou jimi mladí studenti, kteří nezažili život před Putinem. Jsou si vědomi toho, že jejich současný prezident není ideální, ale změnu v nastávajících prezidentských volbách volit nechtějí.

18. března se budou v Rusku konat prezidentské volby a podle průzkumů to vypadá, že 65letý bývalý důstojník KGB, který podle amerického deníku The Washington Post obrátil chaotickou ruskou demokracii v autoritářský režim, obhájí svůj mandát a stane se tak počtvrté prezidentem. Zbavil se opozice díky kontrole hlavních ruských televizních stanic, bezpečnostních služeb a soudnictví, píše The Washington Post.

Prosincové průzkumy, které dělala nezávislá ruská firma Levada Center ukázala, že 81 procent dospělých by volilo v prezidentských volbách Vladimira Putina. Přes 86 procent Rusů ve věku 18 až 24 let by svůj hlas dalo taktéž současnému prezidentovi. Další výsledky ukázaly, že přes 67 procent Rusů ve věku 40 - 60 věří, že jejich země jde správným směrem.

Podle průzkumů Levada Center přitom přes 60 procent studentů čerpá informace ze zahraničních serverů, jak je tedy možné, že věří propagandistickým zprávám v jejich televizi? Podle politologa Gleba Pavlovského se mladí na zahraničních stránkách utvrzují, že západ chce sesadit Putina a hází Rusku klacky pod nohy. „Víra v Putina je tím pádem ještě větší,“ dodává.

Podle The Washington Post mladí v Rusku hlavně řeší, jestli mají osobní svobodu na internetu, možnost cestovat, vybrat si vysokou školu. „Místo toho, aby se zabývali Putinovými zásahy proti opozici, řeší jestli mají dostupný internet,“ stojí v deníku.

Putinovi věří mladí lidé více než široká veřejnost

Yekaterina Mamay, 20letá studentka žurnalistiky žije v Kurganu v Rusku. Ví, že média v její zemi nejsou objektivní, ale propagandistická, i přesto bude volit Vladimira Putina. Mamay si každý den cestou na přednášku čte zahraniční zpravodajské servery, které se podle ní staví k Rusku velmi ostře. „Duše mladého studenta vyrůstajícího v Rusku, touží po silném politikovi, který nás bude ochránit nejen nyní, ale i v budoucnu,“ říká Mamay. „ Putin mi připomíná cara,“ dodává.

Dnešní ruská mládež neví, jaký byl život před Putinem, který se před osmnácti lety stal předsedou vlády. „Vyrostli s ním a i když ví, že má své chyby, většině to nevadí. Během dospívání jim nic nechybělo, proto Putinovi věří a dají mu svůj hlas,“ říká politolog Gleb Pavlovsky. Průzkumy veřejného mínění udělané firmou Levada Center ukazují, že Putin má větší podporu mezi mládeží než mezi širokou veřejností.

Yekaterina Mamay

„Uvědomte si, že je dobré žít pod jeho ochranou. Máte vše, co potřebujete,“ říká Dmitry Shaburov, 18letý začínající podnikatel. „ Když se ráno probudím ve svém bytě a uvědomím si, že jsem svobodný a nikdo mě k ničemu nenutí, proč bych chtěl žít v jiném Rusku, kde by nám vládl někdo jiný? Od Putina už víme, co čekat a mně to tak vyhovuje,“ řekl The Washington Postu Dmitry Shaburov.

„Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že každý člověk má své chyby a není ideální. Dříve jsme na tom ekonomicky byli hrozně, avšak Putin nás z toho vysekal. Dokud jsou lidé spokojení, tak proč bychom měli volit změnu? Ne vždy je situace ideální, ale bez Putina bychom nebyli takto úspěšná země. Po patnácti letech si na něj zvyknete jako na prezidenta,“ reagoval Shaburov na dotaz, proč je Putinovým příznivcem.

„Motivace mladých studentů se často odráží v historii jejich rodin. Většina z nich žila v bídě a neměla ani práci. Nyní ji však mají a jejich děti vyrůstají v prostředí, které jim klade na srdce, aby Putina uctívali. Jejich rodiče se domnívají, že se mají lépe kvůli němu,“ píše The Washington Post. Avšak začátek Putinovi kariéry byl podle britského deníku The Guardian shodou šťastných náhod, neboť stoupla cena ropy a Rusko z toho obrovsky profitovalo, tím pádem se ekonomická situace v Rusku rapidně zlepšila a lidé tento úspěch připisovali Putinovi. „Kdyby tomu tak nebylo, Putin by se u moci neudržel,“ píše deník.