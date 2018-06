Putovní výstava ukáže po Praze v Evropě století českého designu

PRAHA Putovní výstava, která na několika zastávkách v Evropě seznámí návštěvníky s dějinami českého designu, začala v pražské Galerii Českých center. Výstava nazvaná Příběh českého designu s podtitulem Od kubismu po 21. století je součástí oslav stého výročí vzniku Československa.

Výstava měla premiéru v dubnu v Miláně, v Praze potrvá do 30. srpna a po několika dalších zastávkách tou finální bude na jaře příštího roku Mnichov, sdělila mluvčí Českých center Petra Jungwirthová.



Podle kurátorky výstavy Ivy Knobloch z Uměleckoprůmyslového muzea se návštěvníkům výstavy nabízí příležitost pochopit život malé země v centru Evropy prostřednictvím předmětů, které utvářejí její kulturní a civilizační paměť. Výběr sestává z kolekce ikon českého designu - předmětů, které prokázaly svou nadčasovou kvalitu mimo jiné i tím, že se stále či znovu vyrábějí.



Mezi vystavovanými díly nebude chybět klasika českého designu židle Ton, kolo Favorit z 50. let nebo sada karafy a sklenic Adolfa Matury, oceněná zlatou medailí na milánském trienále v roce 1960. Své místo na výstavě mají kubistické objekty a další předměty užitého umění z první poloviny 20. století, které zpět do života vrátila společnost Modernista. Zazáří slavná dóza Krystal od Pavla Janáka, židle od Vlastimila Hofmanna, nezaměnitelné křeslo do Jindřicha Halabaly nebo hračky od Ladislava Sutnara.

Vedle ikonických exponátů budou vystaveny obyčejné, drobné předměty každodenního života. Například kapesní nůž rybička, verzatilky, nafukovací hračky Fatra od Libuše Niklové a řada dalších původně všedních předmětů, jež dnes jejich obdivovatelé vnímají jako unikáty. Expozici uzavírá tvorba Ronyho Plesla, například jeho pivní sklenice pro Pilsner Urquell a ukázky nové vizuální identity firmy Primeros od Jakuba Korouše, Matěje Chabery a Tomáše Brousila, za kterou obdrželi Cenu Czech Grand Design 2017 v kategorii grafický design.