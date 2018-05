Česko zežloutlo, pyl zasypává auta, alergikům se špatně dýchá. Řepku za tím ale nehledejte

PRAHA Letošní extrémní sucho a ­teplo alergikům nepřejí. Česko totiž zasypal pyl. Za žlutá auta, ulice a parapety ale nemůže řepka olejka, jak se skloňuje na sociálních sítích. „Význam řepky se přeceňuje. Její pylová zrna jsou těžká, nelétají, pyl je lepkavý. Proti tomu zrna z bříz, borovic, smrků jsou lehčí a právě ona vytvářejí zmiňovanou žlutou pokrývku,“ sdělila Martina Vachová z Ústavu imunologie a­ alergologie Fakultní nemocnice Plzeň.

I tak si alergici neodpočinou. „Očekáváme bouřky a­ lokální přeháňky, ty však pyl z atmosféry nespláchnou,“ řekl Petr Dvořák z­ Českého hydrometeorologického ústavu.



„Příští volby jedině na přelomu dubna a května, kdy to svinstvo vidí každý,“ uvedl na Twitteru místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. K tomuto příspěvku připojil i fotografii automobilu posetého žlutým práškem.



Kdo takový výjev v posledních dnech neviděl, má zřejmě ohromné štěstí. Lidé hovoří o žluté záplavě. Nejen někteří zástupci TOP 09 předpokládají, že tuto kalamitu způsobila řepka olejka, se kterou hospodaří společnost Agrofert.

Premiér v demisi Andrej Babiš sice o Agrofertu hovoří jako „o­ své bývalé firmě“, ke stávající kritice, že právě on svou řepkou olejkou zamořil Česko, se ale hned vyjádřil: „Z celkové úrody řepky v ČR vypěstuje moje bývalá firma jenom 5 %. Ano, pouze 5­%.“

Na internetu jsou k vidění také různé parodie na aktuální situaci. Jedna za všechny: na mapě je Česko vybarvené žlutě a jeho název zní Česká agrorepublika.

VIDEO: Pyl padající ze stromu v Javorníku na Šumavě. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pyl pod mikroskopem

Sociálních sítí plných řepky olejky si všiml i profesor Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. „Tak mi to nedalo a ten žlutý prach z auta jsem vzal pod mikroskop v labu. A­fakt je to z jehličnanů a ne z řepky,“ napsal na Twitteru Svoboda.

Co se řepky týče, hrozí podle Michala Závackého z portálu proalergiky.cz alergikům největší nebezpečí ve vzdálenosti pár stovek metrů od pole.



A co se týče rozsahu osetých ploch v­ Česku, řepka netvoří ani pětinu. „Řepka se v Česku v posledních dvou letech pěstuje na čtyřech stech tisících hektarech. To je zhruba 16 procent,“ říká Martin Volf ze Svazu pěstitelů a ­zpracovatelů olejnic.

Oproti loňsku se navíc tato plocha letos nezvětšila. Při hlubším pohledu do minulosti ale ano – za posledních sto let podle údajů Českého statistického úřadu narostla o 98,5 procenta.

Podle serveru Pylový zpravodaj bude i v příštích dnech stále dominantním alergenem pyl dubu, buku a ořešáku. „Sezona břízy a platanu bude doznívat. Pozvolna bude naopak přibývat pylu jitrocele a šťovíku,“ píše server Pylový zpravodaj. Koncentrace pylu řepky olejky se podle něj bude držet na stejné – nízké – úrovni.

Letošní pylová smršť nastala hlavně kvůli extrémním skokům v počasí a suchu. Ještě v polovině března se na teploměru objevovaly minusové teploty, někde dokonce minus 12 stupňů Celsia. Zhruba tři týdny byly teplotní rekordy také, ale už plusové.

„Všechno kvete najednou“

„Duben byl teplotně nadprůměrný a v tom je problém. Všechno začalo najednou kvést. Nešlo to po částech, vzniklo tedy extrémní množství pylu,“ vysvětluje Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Pylovou sezónu umocňuje také sucho. Kdyby pršelo, pyl by se totiž spláchl, takhle ale poletuje dále.

I když je letošní rok extrémní, sezónní alergie se podle expertů horší rok od roku. Podle Sujana Patela, specialisty na alergologii a imunologii z New York University, za to může oxid uhličitý. „Z­velké části za to může globální oteplování a hromadění skleníkových plynů, hlavně oxidu uhličitého, v atmosféře. Oxid uhličitý podporuje růst rostlin a ty pak začínají dříve a ve větším množství uvolňovat pyly,“ řekl magazínu Lifehacker. Pylová sezona zároveň podle něho trvá déle.

S pylem nemá momentálně potíže jenom Česko. Výmluvné nažloutlé obrázky se objevují například ze sousedního Bavorska. Norsko hovoří o­ vůbec nejhorší pylové sezóně.