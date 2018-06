MACHÁČEK: Rachman - Itálie, demokracie a klec eura

PRAHA Komentátor Financial Times Gideon Rachman se také vyjádřil k situaci v Itálii. Nový ministr pro Evropu – 81letý Paolo Savona – popisuje euro jako klec. Přesto nová populistická administrativa slibuje, že v dohledné době v kleci vydrží.

Více o tom v článku na FT. Novou vládu pravicové a euroskeptické Ligy (dříve Ligy severu) a levicového Hnutí pěti hvězd italský prezident akceptoval teprve poté, co bylo přislíbeno, že se Paolo Savona vzdá citlivějšího a důležitějšího postu ministra financí. Liga dokonce ze svého sídla smazala slogan „Basta €uro“.

Studentům evropské politiky se to může jevit jako omletý a banální příběh, který už zažili mockrát. Populistická vláda je zatlačena zpátky do unijní ortodoxie kombinací tlaku z Bruselu, Berlína a finančních trhů. Novinkou je v tomto případě pouze to, že nová italská vláda zacouvala zpátky do garáže ještě dřív, než složila přísahu.

Kritici EU tvrdí, že takový přístup dokazuje, že EU je nedemokratický blok zemí. Nový ministr – profesor Savona – o tom dokonce napsal celou knihu, ve které se například tvrdí, že italská vláda Silvia Berlusconiho byla v roce 2011 svržena německo-francouzským tlakem a že to byl „nedemokratický akt typický pro filozofii, která EU dominuje“.

Tento argument je na jihu Evropy běžný. Třeba bývalý řecký ministr financí Varufakis přirovnal tlak MMF a EU na Kypr v roce 2013 ke státnímu převratu. Podle něj šlo o zkoušku finančního a ekonomického tlaku, který byl uplatněn na Řecko v roce 2015.

Debata o tom, jestli je EU demokratická, či nikoli, se nyní vynoří s plnou silou v Itálii. I když Itálie nebude opouštět euro, střetne se s evropskými autoritami ohledně fiskálních pravidel i migrace. Šéf Ligy a nový ministr vnitra Matteo Salvini chce urychleně deportovat půl milionu nelegálních migrantů, což vyvolá kritiku v Německu. Liga chce 15procentní rovnou daň a Hnutí pěti hvězd zase univerzální nepodmíněný příjem. Limit tříprocentního schodku bude porušen. Reakce Berlína a Bruselu bude ostrá – a o to ostřejší bude argument Itálie, že je EU nedemokratická, že jde proti vůli lidí, a tak pořád dokola.

Kdyby se Itálie přece jen rozhodla euro opustit, odliv kapitálu by to patrně znemožnil. V tomto ohledu je euro opravdu klec. Klec fiskálních pravidel je jaksi navíc.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.