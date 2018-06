‚Radši se probudím vedle hlavy koně.‘ Travoltova gangsterka Gotti naštvala kritiky

Biografický snímek amerického mafiánského bosse Johna Gottiho byl srdcovým projektem herce Johna Travolty. Místo zajímavého životního příběhu ale na diváky pravděpodobně čeká velmi špatný film. Gotti nemá k úterý 19. června jedinou kladnou recenzi od kritiků.

Mafián John Gotti (john Travolta) byl hlavou kriminálního syndikátu Gambino. Po tři desetiletí vedl newyorské podsvětí. Po boku mu vždy stála jeho žena Victoria (Kelly Prestonová) a syn John junior (Spencer Lofranco). Film Gotti je pak jeho biografií. Podle všeho ale nepříliš povedenou.

„Radši bych se probudil vedle useknuté hlavy koně, než abych to musel vidět znovu,“ shrnul svůj názor Johnny Oleksinski z deníku New York Post. Ten se navíc nezdráhal a nazval snímek Gotti absolutně nejhorším filmem všech dob.

„Říkáte si, že to může být alespoň vtipné. Musí to totiž být tak špatné, až je to vlastně zábavné, že? Mýlíte se. Gotti není ani trochu zábavný film,“ myslí si Kristy Puchková z webu Pajiba.

Oslava krveláčného mafiána

Kritikům je kromě špatného scéáře trnem v oku i to, že je film de facto natočen jako Gottiho obhajoba. Například na konci snímku vypovídají do kamery jeho přátelé stylem, že on byl přece tím největším mužem, který kdy žil. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má snímek v současné chvíli 0 % z 25 recenzí (údaj k 19. červnu).

Za snímkem stojí režisér Kevin Connolly (Dear Eleanor, Vincentův svět). Autory scénáře jsou Lem Dobbs (Zkrat, Kdo s koho) a Leo Rossi (znám spíše jako seriálový herec, v roce 2001 už ale o Gottim napsal televizní dokument).