Rain Mana by už dnes možná nenatočili, je to moc humanistický film, tvrdí režisér Levinson

Karlovy Vary Humanistické projekty typu Rain Man jsou v Hollywoodu podle jeho režiséra Barryho Levinsona ve slepé uličce. Dnes by ve velkém americkém studiu jeho oscarový film nevznikl. Levinson to v pátek řekl na tiskové konferenci v Karlových Varech hned poté, co za ovací publika vstoje uvedl právě svůj slavný film ověnčeným čtyřmi soškami americké akademie, od jehož natočení letos uplynulo 30 let.

„Změna z hlediska klimatu ve filmovém průmyslu, nebo rozhodně v Hollywoodu, znamená, že by to dnes už nebylo možné natočit, je to příliš humanistický film,“ řekl. V Hollywoodu se podle něj točí především komiksy, filmy superhrdinské a hororové. Ale mezeru na trhu podle něj zaplňují televizní produkce - sám svůj poslední film Paterno natočil v produkci HBO. „Je mi jedno, kde a jak lidé film uvidí, jde mi o příběh,“ řekl.



Dojatý režisér při úvodu k filmu Rain Man před více než tisícovkou diváků ve Velkém sále řekl, že jedním z největších přínosů jeho filmu bylo zaměření na autismus. „Obrátil pozornost všech lidí na autismus, to byla záležitost, o které do té doby nikdo nic nevěděl. Nám se podařilo rozšířit povědomí o této mentální poruše,“ řekl.

Dříve se rodiny s takto postiženými dětmi musely s touto nemocí vypořádat samy, nedokázaly nikomu vysvětlit, co to je. „A teď mohly říct: Viděli jste film Rain Man? To je o tom, čím je postiženo moje dítě! Byla to taková úleva, bylo možné této záležitosti přiřadit nějakou tvář, to byl jeden z přínosů filmu Rain Man,“ řekl. Levinson se prý sám na své vlastní filmy nedívá - pokud nalistuje v televizi film a pozná, že je jeho, přepne program. I Rain Mana prý viděl teprve nedávno za uplynulých 30 let. V pátek ocenil, že na tak letitý film přišlo tolik lidí, kteří jsou festivalovým publikem. Mohou být proto považováni za náročné diváky a Levinson jim opakovaně děkoval.

I v dalších filmech režisér řeší aktuální témata

Stejně jako se Rain Man dotkl tabuizovaného tématu, lze některé jeho další filmy označit jako vizionářské či velmi aktuální. Ve snímku Vrtěti psem se zabývá milostnou aférou amerického prezidenta, která v jiné podobě po premiéře filmu skutečně vypukla; v zatím posledním filmu Paterno vykresluje sexuální skandál ve škole, kde se za úspěchy fotbalového družstva skrývalo letité zneužívání mladých hráčů trenérem.



Film Vrtěti psem, který také festival uvedl, je o tom, jakou sílu mají média a propaganda, pokud chtějí pozornost veřejnosti odvrátit. Levinson v pátek řekl, že při natáčení snímku měl osobní zkušenosti z prostředí televizního zpravodajství - zjistil, jak jednoduché je pomocí zelené stěny ve studiu nafilmovat cokoli, co popře reálné události.

„Věříme tomu, co vidíme. Pár vizuálů vytváří falešnou situaci. Schopnost manipulovat se zrychluje. Je stále těžší zjistit, kde je pravda,“ řekl téměř fascinován tím, jak jednoduché je pro elity vypouštěním falešných zpráv manipulovat novináři a jejich prostřednictvím odvádět pozornost veřejnosti. „Je to jako surové maso, za kterým se honí jak psi, a můžete je donekonečna zabavit, aby se věnovali něčemu jinému,“ řekl.

„Nesouvisí to s žádnou politickou ideologií, stává se z toho neustálá dezinformovanost. Nevím, kam se to bude ubírat, ale bude se to zrychlovat. Povede to k tomu, že nebudeme vědět, čemu věřit, a nastane apatie,“ říká varovně.

Na dotazy novinářů se také vyjádřil ke kampani MeToo. Řekl, že události do ní zařazované jsou některé faktické, jiné ne. „Společnost se pořád přenastavuje a vždycky se ustálí na nějaké hladině. Své chování v průběhu let upravujeme. Kyvadlo se hýbe, pak se ustálí někde uprostřed. A přichází to v cyklech s tím, jak se společnost vyvíjí,“ naznačil, že mu vyhrocovaná kampaň nepřipadá jako zásadní zlom ve společnosti.

Na závěr festivalu v Karlových Varech režisér v sobotu převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.