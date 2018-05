Rakouská koalice si posvítí na štědré dávky mířící na východ Evropy, krácení se dotkne i českých občanů

VÍDEŇ/PRAHA Vláda Sebastiana Kurze ve středu svůj slib splnila. Do parlamentu poslala návrh zákona, který omezuje přídavky na děti, jež se vyplácejí do jiných zemí EU. Takzvaná indexace má platit od roku 2019, postihne především Maďarsko, Slovensko a Polsko, kam míří více než polovina z dávek, které Rakousko do zemí EU vyplácí.

Rakouská koalice koncem loňského roku slíbila, že si posvítí na údajně příliš štědré dávky mířící na východ Evropy. Krácení čeká ale i na české občany, kteří z práce v Rakousku živí rodinu žijící v Česku. Kolika českých rodin by se zákon dotkl, ale není jasné. Údaje, které udávají sami Rakušané, se totiž diametrálně liší od dat z Bruselu. Rakouské ministerstvo práce eviduje asi 8500 českých dětí, kterým dávky zasílá.

Evropská komise udává číslo 2543. Češi by měli přijít o 40 procent dávek. Místo průměrných 150 eur měsíčně na dítě obdrží jen 90 eur. Proti návrhu na krácení dávek včera protestovaly Polsko a Maďarsko. Výhrady má i Brusel. Reakci českého ministerstva zahraničí se LN získat nepodařilo. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová uvedla, že Česko nejprve musí analyzovat dopady. „Vzhledem k tomu, že jde o jednostranné národní opatření, jsou naše možnosti ale omezené,“ řekla Němcová.

Bývalý šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg soudí, že jde o pokračování protiimigrační politiky nové rakouské vlády. Europoslanec Miroslav Poche, o němž se spekuluje jako o budoucím ministru zahraničí, varuje, že Rakousku se může opatření vymstít, neboť „pro řadu lidí to bude důvod své místo opustit."