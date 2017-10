Rakousko míří doprava a k populismu, píší média. Merkelová má radost

VÍDEŇ/BERLÍN/BRATISLAVA Rakousko se výrazně posunulo doprava, v zemi zvítězil populismus. Shoduje se na tom v pondělí velká část rakouských deníků. Některé píšou o přelomu, poté co v nedělních parlamentních volbách zvítězili lidovci (ÖVP) 31letého ministra zahraničí Sebatiana Kurze. Podle slovenských médií čekají Rakousko změny na politické scéně. O prostém populismu píše i berlínský deník Tagesspiegel. Z vítězství lidovců má radost německá kancléřka Merkelová.

„V Rakousku vyhrál bezduchý populismus,“ míní list Süddeutsche Zeitung, podle něhož se jak vítězní lidovci, tak třetí sociální demokraté v otázce migrace - která kampani dominovala - výrazně přiblížili populistické Svobodné straně Rakouska (FPÖ). V této choulostivé otázce se mezi trojicí stran už dopředu vytvořila neformální „velmi velká koalice“.



S xenofobií a šířením strachu se dá výtečně dělat politika

Výjimečná tím ale podle Süddeutsche Zeitung alpská republika není. S xenofobií nebo šířením strachu z islámu se v dnešní době dá v Evropě výtečně dělat politika, jak ukazuje i maďarský premiér Orbán. Některá média varují předtím, aby se právě Rakousko nevydalo cestou Orbána. Rakousko zase podle listu jasně ukázalo, že se zatím na pravicový populismus nepodařilo najít trvalý recept.

O prostém populismu píše i berlínský deník Tagesspiegel. Šéf lidovců a pravděpodobný příští kancléř Sebastian Kurz podle něj svou stranu posunul k pravému okraji, který se ale v Rakousku stává spíše politickým středem.

Očekává se utvoření koalice mezi lidovci a Svobodnými

Historicky nejlepšího výsledku málem dosáhla populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Komentátoři očekávají utvoření koalice těchto dvou stran, ale upozorňují také na obrovská očekávání vkládaná do pravděpodobného příštího kancléře Kurze.

„Politická krajina roku 2017 chtě nechtě odráží to, jak se v roce 2015 skutečně posunulo mínění v Rakousku,“ napsal deník Die Presse. V době uprchlické krize podle deníku vláda velké koalice dlouho argumentovala a jednala proti mlčící většině v zemi.

Nyní je podle něj třeba udělat všechno pro to, aby se znovu nevynořily dva hlavní problémy, s nimiž se potýkala předchozí koalice ÖVP-FPÖ z roku 2000, tedy nedostatek vhodných osobností a korupce.

Také levicově liberální Der Standard soudí, že Rakousko je po neděli politicky více napravo a není to příliš překvapivé, stejně jako vítězství Kurze. „Kurz vedl téměř bezchybnou maratonskou kampaň. Nevyskytly se žádné přehmaty, ale ani obsahové rohy a hrany, které by stály za zmínku a na nichž by uvízl,“ píše Der Standard.



Žádné velké chyby se podle komentáře listu nedopustila ani FPÖ, která dokonce ani nemusela příliš tvrdě zdůrazňovat svůj tvrdý postoj vůči uchazečům o azyl.

Kurz bude muset vysvětlit, jak si změny představuje

„Laťka pro mladého vítěze voleb je položená vysoko, velmi vysoko. V triumfu, jako je tento, už leží zárodek příští porážky. Sebastian Kurz bude posuzován podle očekávání, která vyvolal. Ta jsou obrovská,“ zhodnotil Salzburger Nachrichten.

Podle deníku Österreich musí vysvětlit, jak si změnu ve skutečnosti představuje. Slíbené nové uspořádání ministerstev je podle listu sice dobrý nápad, ale nezlepší život občanů. A v Evropské unii bude muset Kurz vysvětlovat, proč do vlády přivedl stranu, která ještě loni chtěla vystoupit z eurozóny a možná i z EU.

Rakousko po víkendových předčasných parlamentních volbách čekají podle slovenských médií změny na politické scéně.

„Všechny varianty (koalice) budou znamenat posun doprava na rakouské politické scéně. Hlavním tématem předvolebního boje byl totiž odpor vůči islámu a migrační politika, ve které chtějí přitvrdit jak lidovci, tak svobodní,“ napsal portál Aktuality.sk.

„Rakousko se změní, radikálové jsou silnější. Politika se bude více než západní podobat té středoevropské,“ napsal list Sme. Dodal, že Rakousko se po volbách přiblíží ke středoevropským zemím z uskupení visegrádské čtyřky a že nová rakouská vláda odmítne uprchlíky.

Úspěch při sestavování stabilní a proevropské vlády popřál v pondělí předseda Evropské komise Jean-Claude Junkcer vítězi nedělních rakouských voleb Sebastianu Kurzovi. Novinářům to řekl Junckerův mluvčí Margaritis Schinas s tím, že Juncker napsal nynějšímu rakouskému ministru zahraničí a šéfovi Rakouské lidové strany (ÖVP) dopis a měli také hovořit telefonicky.



Úspěch protiimigrační FPÖ v rakouských parlamentních volbách je podle Merkelové velkou výzvou pro tamní politiku. Věří v dobrou povolební spolupráci. Merkelová vyjádřila potěšení z toho, že v rakouských volbách zvítězili lidovci Sebastiana Kurze, kterému už v neděli telefonicky gratulovala. Dobrý výsledek lidovců, kteří jsou partnerskou stranou jejích křesťanských demokratů, přinesla podle ní mimo jiné Kurzem energicky vedená obnova strany, neobvyklé sestavení kandidátek nebo moderní kampaň.