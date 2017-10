Rakousko volí nový parlament. Podle prvních odhadů vyhráli lidovci, těsně před svobodnými

PRAHA/VÍDEŇ V Rakousku v pět hodin zavřely volební místnosti a začalo přepočítávání hlasů. Favoritem voleb jsou lidovci vedení jednatřicetiletým mladíkem Sebastienem Kurzem, který je horkým kandidátem na křeslo kancléře. O druhé místo budou pravděpodobně bojovat tradičně sociální demokraté. Těm se ale do cesty postaví pravicově populistická Svobodná strana Henze-Christiana Stracheho.

17:30 Podle rakouské veřejnoprávní televize ORF je jedna z nejpravděpodobnějších variant koalice lidovců se svobodnými, kteří by sestavili většinovou vládu. Tu mohou sestavit i všechny tři velké strany. Možností je i koalice sociálních demokratů se svobodnými.

17:27 Lidovci by posílili o deset mandátů, svobodní o 11. Naopak o tři křesla by si pohoršili sociální demokraté.

17:25 Podle prvních odhadů by měli lidovci získat 57 křesel, Svobodná strana 51, sociální demokraté 49. Po devíti by si rozdělili NEOS a Zelení, 8 mandátů by získala strana Petera Pilze.

17:20 Do parlamentu by se měla dostat i liberálních Nové rakouské liberální fórum, Zelení a strana Petera Pilze, bývalého člena Zelených.

17:13 Lidovci by měli získat okolo 32%. Svobodní mají zaostávat jen o dva procentní body. Na třetím místě zřejmě skončí sociální demokraté se zhruba 25 procenty.

17:11 Podle bleskového průzkumu u volebních místností volby těsně vyhrála Lidová strana těsně před svobodnými.

Podle průzkumů, ve kterých vedli ještě těsně před začátkem voleb lidovci, Rakušané pravděpodobně zpečetí osud velké koalice lidovců a sociálních demokratů, která Rakousku vládla od voleb v roce 1990 a také v poválečné éře 45 let. Do dolní rakouské komory se pokusí dostat i Zelení, Nové