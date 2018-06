Raptoři mají tupé zoubky. První kritické ohlasy nový Jurský svět nešetří

ISLA NUBLAR Pátý díl dinosauří série se dočkal prvních recenzí. Ty jsou ale spíše smíšené. Zatímco jedná část snímek chválí za povedenou akci, druhá mu vyčítá odklon od předchozích dílů série. Jurský svět: Zánik říše zamíří do českých kin 21. června.

Paleontoložka Claire Dearingová (Bryce Dallas Howardová) založila organizaci na ochranu dinosaurů. Jejím cílem je dostat všechny ohrožené tvory z ostrova Nublar, kde se odehrával prvním díl. Problém je, že Nublar je aktivní sopka a dinosaurům tak hrozí historicky druhý zánik. Snahy organizace jsou marné jen do chvíle, kdy se k týmu přidá paleontolog a dobrodruh Owen Grady (Chris Pratt). Nový Jurský svět ale na rozdíl od předchozího dílu (2015) kritiku neohromil, ačkoliv o propadák se také nejedná.

„Zhlédla jsem Jurský svět a necítila vůbec nic. Duše těch filmů byla uhašena. Nový Jurský svět divákovi nedá žádné hrdiny, kterým by mohl fandit, a žádné akční sekvence, které by ho přibily do židle. Co ale nabízí, je chabá scenáristická práce a očividné nerespektování původní trilogie,“ napsala o filmu kritička Kristy Puchková z webu Pajiba.

„Problém nového Jurského světa je takový, že se ke svým akčním sekvencím chová stylem, jakým my diváci chodíme k zubaři... Co bylo v originálu z roku 1993 zábavné a strašidelné, dnes působí jen odfláknutě. Jak těžké je natočit útěk před dinosaurem tak, aby na diváka působil napínavě?“ ptá se Dan Callahan z magazínu The Wrap. „Jediné postavy, které se ve filmu chovají racionálně, jsou ti digitální dinosauři,“ shrnul špatný scénář Matt Singer z webu ScreenCrush.

Tak hrozné to prý zase není

Vyloženě káravé recenze ale v téměř stejném poměru doplňují ty smířlivé. „Tohle je letní filmový trhák se vším, co k tomu patří - akcí, špatnými vtipy, skvělými vizuálními efekty a moralizujícím příběhem s ekologickým poselstvím,“ napsal Geoffrey Macnab z deníku The Independent. „Je velmi příjemným překvapením, že relativně neznámý španělský režisér J. A. Bayona oživil tuhle značkovou mrtvolu v podobě, která divákovi uštědří adrenalinovou ránu plnou kreativních nápadů,“ popsal film Kevin Maher z deníku Times.