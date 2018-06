Rasismus v Česku. Seriál Lynč vede scenárista seriálu Walker, Texas Ranger

PRAHA/Buchnov Osmidílná minisérie Lynč z produkce České televize je kriminální drama zasazené do prostředí českého maloměsta. Ústředními tématy budou rasová diskriminace a xenofobie. Na seriálu se podílel i Harold Apter, americký scenárista podepsaný pod Walkerem, Texas Rangerem nebo seriálem Star Trek: Nová generace. Datum televizní premiéry ale zatím není znám.

Děj seriálu začíná příjezdem mladého dokumentaristy a bloggera Lukáše do malého města Buchnova. Pátrá po smrti romského chlapce Denise, svého kamaráda z dětství. Nalezne ale něco, co si nepředstavoval ani v těch nejtemnějších nočních můrách - Denisově vraždě předcházel velmi krutý lynč. Navíc to vypadá, že absolutně bez viny není v městečku snad nikdo.

„Náš seriál zkoumá, jaký efekt má vražda nevinného muže na malé město uprostřed Česka, kde se všichni navzájem znají a každý má nějaké tajemství, které si nepřeje sdílet. Když se do městečka vrátí jeho bývalý obyvatel s úmyslem natočit o vraždě dokument, jsou místní donuceni nejen vyrovnat se s touto skutečností, ale musí před ostatními přiznat své vlastní pokrytectví,“ prozrazuje Harold Apter.

Minisérie je vítězným projektem scenáristického workshopu ČT pro studenty filmových škol. Hlavním mentorem studentů byl držitel ceny Emmy a zkušený scenárista Apter, který má na kontě například seriály Star Trek či Walker, Texas Ranger. Autory scénáře jsou Radek Hosenseidl, Klára Jůzová, Klára Kolářová, Petr Koubek, Barbora Nevolníková a Jakub Votýpka. Režie jednotlivých dílů se kromě Aptera ujali Jůzová a Jan Bártek.

Showrunner, česká novinka

Mladí autoři získali unikátní zkušenost díky původně americkému, dnes však i v Evropě běžnému modelu televizní tvorby. V tomto modelu takzvaný showrunner, který je zároveň autorem projektu, hlavním scenáristou a producentem, řídí kolektivní práci na synopsích, scénosledech a scénářích. „Nový je i přístup k samotné výrobě, kdy se seriál natáčí po jednotlivých dílech a scénáře se i v průběhu natáčení upravují tak, aby odrážely potenciál jednotlivých postav a jejich představitelů. Výsledkem by měl být nejen atraktivní a inovativní seriál, ale i nová generace tvůrců schopných samostatně uplatnit získané zkušenosti v další tvorbě,“ uvedl kreativní producent projektu Jan Maxa.