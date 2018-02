Rasistické výhrůžky zpěváku Bangovi: příběh se uzavřel, útočník se bojí vyššího trestu

PROSTĚJOV/PRAHA Podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na zkušební lhůtu dvou a půl let pro Aleše Rozsívala platí. Neodvolal se proti rozsudku, který dostal za spršku rasistických nadávek a výhrůžek zpěváku Radoslavu Bangovi známému jako Gipsy.cz. Rozhodnutí je tak pravomocné. Umělec si vysloužil nenávistné výpady kvůli svému kategorickému vystoupení proti kontroverzní kapele Ortel.

Rozsíval zpěvákovi vyhrožoval desítkami příspěvků na internetu včetně sociální sítě Facebook, útoky naplnily podstatu celkem čtyř trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob či podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Kauzu rozhodoval Okresní soud v Prostějově, odkud Rozsíval pochází. Verdikt zazněl počátkem ledna, podle zjištění serveru Lidovky.cz se stal v první půli února pravomocným.

„Ve věci nebyl podán žádný opravný prostředek,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Ivana Ciplová. Definitivně se tak uzavřel příběh, v němž se jednalo o jeden z největších případů na sociálních sítích projevené rasové nenávisti vůči jediné osobě. Zpěvák Banga na sebe přivolal hněv stovek lidí včetně Rozsívala, když po vyhlášení ankety Český slavík v roce 2016 označil kapelu Ortel za nacistickou.

„Banga je jen odporná cikánská špína a nula. Co čekat od negrů. Jedině nahnat kurvy černý do plynu.“ Obdobných útoků věnoval Bangovi Rozsíval desítky. Během vyšetřování se k některým přiznal, jiné zapřel. Soudu v jednom z písemných vyjádření uvedl, že si jeho přiznání vynutila nátlakem policie. Hlavního líčení se neúčastnil. Server Lidovky.cz však získal rozsudek, z nějž vyplouvají na povrch podrobnosti případu.

Mimořádná míry agresivity a nesnášenlivosti

Rozsíval se například hájil tím, že příspěvky z jeho profilu na Facebooku pochází od jiného člověka. Měl je stvořit jeho známý, jehož policie už v minulosti za podobné činy vyšetřovala a který se mu údajně na profil naboural. Jenže dotyčný byl v době slovních útoků na Bangu jednak ve vazbě, poté ho úřady přesunuly na psychiatrickou kliniku bez možnosti připojení k internetu.

„Zalekl se negativní popularity, kterou jeho stíhání vyvolá, zájmu médií a vymyslel si obhajobu, která ovšem nemůže uspět, neboť je v rozporu se zajištěnými důkazy i s předchozími postupem obžalovaného,“ uvedla do rozsudku soudkyně Ivana Otrubová, která kauzu vyřizovala. Odmítla i verzi o tom, že by přiznání vzniklo pod tlakem kriminalistů. U Rozsívalova výslechu seděla zmocněnkyně poškozeného, která nic takového nepotvrdila.

Kromě toho se policie o nenávistné útoky z jeho profilu zajímala i v minulosti v souvislosti s jinou kauzou. Tehdy kriminalistům potvrdil, že účet je jeho a nikdo jiný na něj nemá přístup. Soudkyně se v rozsudku pak pozastavila nad tím, kolik nenávisti vložil Rozsíval do svých příspěvků. Podle ní dramaticky zasáhl do zpěvákova života.

„Jednání obžalovaného je vzhledem k jeho rozsahu, mimořádně vysoké míře netolerance, agresivity a nesnášenlivosti společensky škodlivé,“ napsala. Kvůli intenzitě verbálních ataků umělec například na čas odhlásil svůj profil na Facebooku, uvažoval o pomoci psychologa a na několik měsíců žil se svými nejbližšími pod policejní ochranou.

‚Odvolání nic nezmění, může to být ještě horší‘

Útoky Aleše ROzsívala Verbální ataky byly na Radoslava Bangu byly mimořádně agresivní, vyskytovaly se mezi nimi mimi jiné i tyto:



„Ve 168 hodinách byl pláč černé svině Bangy. Protože ho co nevidět čeká plynová sprcha“ „Bango, zasloužíš si opovržení a plynovou komoru. Cikáni jsou vředem a rakovinou národa a musí být ve jménu čisté rasy vyhubeni. Citát na závěr. CIKÁNI JSOU SICE RASOU. NIKOLIV LIDSKOU. Adolf Hitler.“ „Skrátka Bango jsi černá svině ožrala a feťák. A měl by jsi táhnout z ČR.“

„Skrátka je černej zmrd kterej by měl jít do plynu. Cikány bych všechny zplynoval je to rakovina národa.“ „Banga je jen odporná cikánská špina a nula. Co čekat od negrů. Jedině nahnat kurvy černý do plynu.“

Rozsíval dodnes odmítá, že by autorem útoků byl on. Přesto se neodvolal. Prý se obával, že by mohl v dalším řízení přijít ještě přísnější trest. „Co změní odvolání? Nic. Akorát to může být buď stejné, ne-li horší. Známe, jak funguje naše mafiánská zkorumpovaná justice, která chrání hajz.., co to tady skoro za 30 let rozkradli, zdevastovali a národ přivedli do bídy,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Slovní výpady z jeho klávesnice mířily i na zpěvákovi bratra Patrika, který pracuje jako novinář. Vzhledem k dramatickému narušení jejich života jim soud přiznal odškodné, jímž se s nimi musí Rozsíval vyrovnat. Radoslavovi podle soudu náleží 20 tisíc korun, Patrikovi 15 tisíc. „Je mi z toho psychicky špatně ještě teď. Ty začátky byly velice krušné, kvůli lidem, jako byl pan Rozsíval, jsem se opravdu bál o svůj život,“ řekl zpěvák u soudu.

Lavina nenávisti zavalila jeho facebookový účet koncem listopadu 2016, kdy při vyhlašování stříbrného místa pro kapelu Ortel v rámci ankety Český slavík hlasitě zapískal a opustil sál. Druhý den na svém profilu napsal, že Ortel je nacistická kapela. Jeho příspěvek vyvolal přes 20 tisíc reakcí. Přestože velká část z nich byla souhlasná, Banga musel současně ustát obrovský nápor hněvu, nadávek a výhrůžek. U soudu ale nakonec skončili jen dva lidé, první dostal loni v létě trest obecně prospěšných prací.