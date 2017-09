Rath kvůli odposlechům použitých v jeho kauze předkládá ústavní stížnost

Praha Bývalý středočeský hejtman David Rath podal ústavní stížnost kvůli červnovému rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že výsledky odposlechů jsou v Rathově korupční kauze použitelné jako důkazy. Podle Rathových obhájců tím bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Rath již v srpnu uvedl, že stížnost připravuje.

Nejvyšší soud konstatoval, že Vrchní soud v Praze, který měl vážné výhrady k odůvodnění odposlechů, porušil zákon ve prospěch obžalovaných. Nejvyšší soud ovšem nemohl přímo zrušit verdikt vrchního soudu. Kauzou se tak nyní bude zabývat Krajský soud v Praze, kterému případ loni vrchní soud vrátil. První jednání je naplánováno na 23. října. Informoval o tom dnes server iRozhlas.cz.

Rath v červnu uvedl, že Nejvyšší soud podlehl nátlaku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) a prezidenta Miloše Zemana, a podvolil se tak politické objednávce. Stížnost k Nejvyššímu soudu podával právě Pelikán. Je to jemnější forma 50. let, prohlásil Rath s poukazem na tehdejší politické procesy. Jeho obhájcům vadí, že Pelikán a poté Nejvyšší soud zasáhli do živé kauzy, v níž dosud nepadl pravomocný rozsudek.

Ústavní soud také stále řeší dřívější Rathovu stížnost, kterou se domáhá, aby se prezident Zeman zdržel jakýchkoliv přímých či nepřímých zásahů do jeho kauzy. Zeman na počátku roku nejprve řekl, že v případě zadržení podezřelého se sedmi miliony korun od vína mu přijdou diskuse o vině či nevině nepatřičné, a podruhé veřejně nevyloučil podání kárné žaloby na soudce Martina Zelenku, jenž odsuzující verdikt nad Rathem zrušil.

Středočeský krajský soud Ratha v červenci 2015 uznal vinným z přijímání úplatků v souvislosti s krajskými zakázkami a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Spojil ho s činnosti manželů Petra a Kateřiny Kottových, kteří dostali tresty o rok nižší. Odvolací senát rozsudek zrušil loni v říjnu.