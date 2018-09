Rath nebyl jediný, s biskupem obědval i Hannig. U stolu mají sedět hříšníci, glosuje kněz

LITOMĚŘICE/PRAHA Spojení oltáře a trůnu je metaforou sbližování církevní a světské moci, v tuzemských podmínkách bychom řekli církve a politiky. Uplynulou neděli k takovému drobnému prolnutí obého došlo v Bakově nad Jizerou, kde spolu s litoměřickým biskupem Janem Baxantem zasedli ke sváteční tabuli exhejtman David Rath, bývalý prezidentský kandidát Petr Hannig či exposlankyně ČSSD Jana Volfová. Oběd se konal na počest blížících se biskupových narozenin.

Prvního muže litoměřické diecéze čeká významné životní jubileum 8. října, dožije se sedmdesáti let. Uplynulou neděli vyrazil biskup Baxant do Bakova nad Jizerou na pastorační návštěvu, podobné výpravy do farností podniká prakticky každý víkend, ale ta poslední v Bakově se přece jen vymykala. Jednak zde s místními předoslavil své kulatiny, jednak se u oběda sešel s neobyčejnou sestavou.

„U stolu máme sedět především s druhou kategorií a s hříšníky. Ne s těmi, od kterých můžeme čekat revanš,“ uvedl pro Lidovky.cz kněz a duchovní správce bakovské farnosti Jiří Veith, který měl program biskupské návštěvy na starost. Biskup Baxant dal nejprve požehnání místní knihovně a muzeu, poté sloužil mši v kostele a program vyvrcholil slavnostním obědem v restauraci Beseda.

Exministra zdravotnictví, bývalého hejtmana a nynějšího kandidáta do Senátu přivedla ke stolu Jana Volfová, bývalá tvář ČSSD a nyní předsedkyně strany Česká suverenita, v jejíž barvách usiluje Rath o senátorské křeslo. Biskupa s Volfovou pojí blízké přátelství, v první půli 80. let ho poznala jako čerstvého představeného farnosti v Praze 7. Následně se stal jejím zpovědníkem, poté se mezi rozvinul osobní vztah.

‚Není to jen přátelství, je obrovská autorita‘

„Není to jen přátelství, je to pro mě obrovská autorita a člověk s velikým rozhledem,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz svou účast na akci Volfová. Z její rozmluvy s knězem Veithem vzešla dohoda, že neděli po boku biskupa bude moci strávit i David Rath. „Na to jsem volal biskupu Janovi (Baxantovi), aby nebyl překvapený. A on automaticky řekl, že je to samozřejmost,“ poznamenal Veith.

Poslední roky se přitom exhejtman usadil do povědomí veřejnosti v první řadě coby aktér dvou velkých korupčních kauz, v nichž měl přijímat milionové úplatky. V té známější dostal v červnu nepravomocný trest 8,5 let vězení. „Jestli je někdo vinný, od toho máme soudy. My je soudit nemůžeme, to není křesťanské. Ba naopak, my těmto lidem musíme vycházet vstříc a pomáhat jim,“ glosoval to kněz Veith.

Hudebník, bývalý prezidentský kandidát a nynější adept na senátorské křeslo za Prahu 8 Petr Hannig se v neděli vedle biskupa objevil pro změnu díky přátelství s administrátorem farnosti Veithem, s nímž se potkávají dlouhá léta. Hannig mu produkoval několik desek, kněz je v civilu nadšený muzikant. Že by Baxant posezením s dvěma senátorskými uchazeči vstoupil do kampaně, biskupství odmítá.



„O žádné kandidatuře se nemluvilo. Biskup se z titulu své služby setkává s každým, kdo o to projeví zájem, včetně politiků a veřejných činitelů tak, jak to činí papež František,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí biskupství Dominik Faustus. Správce Veith připomíná, že Volfová, Rath či Hannig nebyli u stolu s Baxantem zdaleka jediní. Celkem podle něj usedlo k tabuli přes dvě desítky hostí.

Podle Volfové oběd s biskupem Rathovi nepomůže

Biskup mohl být arcibiskup Jan Baxant se řadí k nejznámějším českým biskupům, dříve se o něm vážně spekulovalo jako o nástupci Miloslava Vlka na postu pražského arcibiskupa. Nakonec se jím stal Dominik Duka. Brzy sedmdesátiletý duchovní slouží v čele litoměřické diecéze už deset let.

Rodák z Karlových Varů začínal v 70. letech jako farní vikář v Kolíně, kněžské svěcení mu udělil kardinál František Tomášek.

Po sametové revoluci byl rektorem Arcibiskupského semináře v Praze, naposledy před svým jmenováním biskupem působil jako generální vikář českobudějovické diecéze.

Jeho sezení s Rathem, Volfovou a Hannigem jako by zapadlo do atmosféry sblížení církve a politiky, jak ho společnost zažívá v éře stávajícího pražského arcibiskupa Dominika Duky.

Sám Rath si setkání s představeným diecéze pochvaluje. Ocenil jeho vzdělanost, rozhled a zájem o dění na Litoměřicku. Společně prý debatovali i osudu litoměřické nemocnice, kterou podle exhejtmana chce převzít finanční skupina Penta. V rozpravě se dotkli také tématu imigrace a islámu, v tomto ohledu prý biskup zastává konzervativní pozici. Politik mu jako dar předal svou knihu Řád, v níž formou fikce tematizuje hrozbu islamizace Evropy.

„Dělalo to na mě dojem, že ho to potěšilo a že si jí rád přečte,“ sdělil serveru Lidovky.cz Rath. Ani on podle svých slov nevnímal, že by mělo setkání s biskupem politický podtext. Volfová také odmítla, že by její volební kůň ze setkání s Baxantem v kampani těžil. „Nemyslím si, že je v tom jakákoliv výhoda. Nikde jsme s tím neoperovali,“ podotkla. Nicméně fotkou z oběda s biskupem se na sociální síti Facebook pochlubil jak Rath, tak Česká suverenita.

„Zaměřuji se na svou kampaň a nekomentuji své konkurenty,“ vyjádřil se pro Lidovky.cz k setkání svého soupeře s biskupem bývalý ministr školství za Věci veřejné Josef Dobeš, který chce na Litoměřicku rovněž proniknout do horní komory parlamentu. Celkem se tam sešlo devět senátorských kandidátů, vedle Ratha či Dobeše patří k nejvýraznějším litoměřický starosta Ladislav Chlupáč nebo bývalý komunistický poslanec Josef Šenfeld.