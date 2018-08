Rath vs. Jirát. Spor o ‚ukryté stamiliony‘ končí, exhejtman ho vzdal. Chce ale změnit zákon

PRAHA Je hotovo. Spor Davida Ratha se státním zástupcem Petrem Jirátem se s konečnou platností uzavřel. Bývalý středočeský hejtman totiž nepodal dovolání proti pravomocnému rozsudku, jenž vyzněl ve prospěch žalobce. Pře se začala odvíjet od Jirátova vyjádření pro Lidovky.cz, že někdejší politik ČSSD si před justicí ukryl stamiliony korun. Rath neúspěšně žádal omluvu, v první fázi si řekl i o peníze.

„Dovolání v této věci nikdo nepodal,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, kde justiční střet obou mužů probíhal v prvním stupni. Lhůta pro případný podnět Nejvyššímu soudu vypršela minulý týden. V praxi současný vývoj znamená, že se kauzou už nebude zabývat žádná instance. Platí tedy pravomocný verdikt, že Jirátovo vyjádření nebylo excesem.

„Stejně jako soud prvního stupně jsme neshledali, že by šlo o excesivní jednání. Žalovaný (Jirát) jako státní zástupce informoval o probíhajícím trestním řízení. Je zřejmé, že hovořil za svého zaměstnavatele,“ vysvětlil v dubnu soudce Městského soudu v Praze Tomáš Novosad, proč Rathovu odvolání nevyhověl. Tento rozsudek zůstal v platnosti.

Bývalý hejtman, exministr a také někdejší poslanec v barvách ČSSD po poradě se svými advokáty dospěl k závěru, že přímým střetem s Jirátem cesta nevede. „My jsme se dohodli, že dovolání skutečně podávat nebudeme, protože existují i další judikáty, že za takové výroky zodpovídá stát. Asi bychom to neprobojovali,“ sdělil serveru Lidovky.cz David Rath.

‚Děkuji za informaci, komentovat to nebudu‘

Exhejtman spoléhá na žalobu, kterou podal na Krajské státní zastupitelství v Praze v květnu. Tehdy už bylo po vyhlášení pravomocného rozsudku, že Jirát se ničím neprovinil a za jeho výroky zodpovídá právě zaměstnavatel. Když se nyní linie se žalobcem uzavřela, soud se nyní bude moct začít zabývat Rathovými podáním namířeným na státní zastupitelství. Jiráta už se však spor osobně týkat nebude.

Že se soudní svár s Rathem završil, se Jirát dozvěděl od redaktora serveru Lidovky.cz. Přiblížit své dojmy nechtěl, jen poděkoval za informaci. „Já jako státní zástupce podávám informace o trestním řízení a tohle s trestním řízením nemá nic společného. To je má soukromá věc, komentovat to nebudu,“ uvedl pro Lidovky.cz žalobce, který už dvakrát dosáhl nepravomocného odsouzení Ratha v korupční kauze sedmi milionů v krabici od vína.

Právě po prvním rozsudku v létě 2015 svolil Jirát k rozhovoru pro Lidovky.cz, v němž rozvedl podrobností případu. Promluvil o svém podezření týkajícím se Rathovy finanční situace. „Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ prohlásil mimo jiné (více zde). Podle exhejtmana tím hrubě zasáhl do jeho osobnostních práv, žaloba měla státního zástupce donutit k omluvě a kompenzaci 88 tisíc korun.

Neúspěch ve sporu s Jirátem by se mohl stát námětem, jejž by Rath chtěl přetavit v konkrétní legislativní návrh. Jak Lidové noviny jako první upozornily, bývalý první muž Středočeského kraje bude na Litoměřicku kandidovat do Senátu. V horní komoře parlamentu by prý rád vypracoval novelu, podle níž by výkonní příslušníci justice za svá slova za každých okolností zodpovídali sami.

Kárná rada ze soudců, advokátů a veřejnosti

Sedm milionů v krabici Davida Ratha jako hejtmana Středočeského kraje zadržela policie 14. května 2012 se sedmi miliony korun v krabici od vína v Rudné u Prahy, když odcházel od Kateřiny Pancové a Petra Kotta. Následně ho obvinila ze čtyř trestných činů včetně přijetí úplatku či poškození finančních zájmů Evropské unie.

Rath měl být ústřední postavou skupiny, jež údajnězmanipulovala několik veřejných zakázek v čele s rekonstrukcí na opravu buštěhradského zámku. Pancová s Kottem převzali na úplatcích 48 milionů korun, z nichž bylo 22 milionů určených pro Ratha.

Krajský soud v Praze ho za to 23. července 2015 potrestal 8,5 lety vězení a propadnutím majetku ve výši 22 milionů korun, verdikt ale zrušil Vrchní soud v Praze a po zásahu Nejvyššího soudu a loni v říjnu se začala kauza projednávat znovu. Letos v červnu krajský soud potrestal Ratha totožným způsobem.

„Zodpovídají se jen v rámci kárného řízení, ale u toho nemáte šanci, protože oni se vzájemně kryjí. Kárné řízení se u státních zástupců používá, jen když se nadřízení chtějí zbavit podřízeného, ale ne tehdy, když spáchá chybu vůči žalovanému,“ podotkl Rath. Podle jeho představy by se mohl ustavit kárný senát složený ze zástupců justičního stavu, advokacie či veřejnosti, jenž by prohřešky žalobců a soudců projednával.

Původní rozsudek nad Rathem z léta 2015 zrušil Vrchní soud v Praze, důvodem byly údajně nezákonné odposlechy. Jenže Nejvyšší soud loni v červnu vrátil důkazy sesbírané operativní technikou do hry, letos v červnu pak Krajský soud v Praze svůj původní verdikt zopakoval: 8,5 roku vězení za korupci při organizaci zakázek ve Středočeském kraji v čele s rekonstrukcí zámku Buštěhrad. Bývalý hejtman podal odvolání.

Od letošního července navíc na Rathovi leží obžaloba, která se týká údajné manipulace s tendry ve středočeských nemocnicích. Státní zástupce postavil před soud devět lidí a osm firem. Obžalovaní si údajně smluvili za machinaci s tendry úplatky ve výši 66 milionů korun, 3 miliony si pak měli rozdělit. V této větvi případu státní zástupce vedla Ratha obžaloval Petra Kotta, Kateřinu Kottovou (dříve Pancovou) či firmu Metrostav.