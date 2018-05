Rath zamotal justici hlavu. Soudy si přehazují spis, rozsudek je v nedohlednu

PRAHA Poslední jednací den procesu s Davidem Rathem v kauze sedmi milionů korun v krabici od vína se zdálo, že případ jde finále. Soud už naplánoval vyhlášení rozsudku na 27. června. Jenže aktuálně není jisté, zda rozhodnutí v plánovaném termínu zazní. Hraje se totiž o to, zda kauzu nedostane do ruky jiná instance. Rath přitom podle svého právního zástupce o nic takového neusiluje. V kauze jde o údajnou korupci při organizaci tendrů ve Středočeském kraji v době, kdy ho Rath coby hejtman řídil.

Před 17 dny zamířil z Krajského soudu v Praze, jenž kauzu rozplétá, k Nejvyššímu soudu v Brně spis k případu. Úlohou brněnské instance bylo rozhodnout, zda ho nemá vyřídit jiný soud. Podnět k takové úvaze vydal sám David Rath, zmínil se o tom ve své závěrečné řeči přednesené poslední den líčení 27. března. Podle vyjádření právního zástupce bývalého hejtmana pro Lidovky.cz však Rath o nic takového nestojí.

„Nevím, proč to bylo postoupeno Nejvyššímu soudu. Bylo to jen vyjádření v rámci závěrečné řeči, ale nebyl to návrh. Byla to pouze výtka, že to neměl dělat Krajský soud v Praze,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát Roman Jelínek, který je jedním ze dvou Rathových právních zástupců. Jinými slovy podle něj projevil krajský soud přílišnou horlivost, když Rathova slova přijal jako oficiální návrh a spis poslal do Brna.

„My jsme o tom ani neuvažovali, že bychom podávali návrh na delegaci,“ dodal Jelínek. Podle jeho přesvědčení měl soudní senát v čele s Robertem Pacovským ověřit přímým dotazem na Ratha, zda svá slova skutečně míní jako procesní návrh. Ať už tedy exhejtman navzdory tvrzení advokáta Jelínka myslel svá slova jakkoliv, podařilo se mu uvést justiční soukolí do chodu.

Trasa spisu: Brno, Praha, Brno

Nejvyšší soud podle informací serveru Lidovky.cz na konci minulého poslal spis zpět kolegům do Prahy. Věcně se přitom s Rathovým návrhem nevypořádal. Aktuálně tak nelze s jistotou říci, která instance dovede případ do finále. „Věc byla Krajskému soudu v Praze vrácena bez věcného vyřízení,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Víc říci nemůže, protože nemá potvrzeno doručení všem účastníkům řízení.

„Spis byl vrácen k doplnění. Po jeho doplnění Nejvyšší soud o návrhu rozhodne,“ upřesnila serveru Lidovky.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Jitka Vlnová. Spis tedy poputuje znovu do Brna. V čem má doplnění spočívat, nechtěla ze stejných důvodů jako mluvčí brněnské instance rozvádět. „Můžu se jen domnívat, že důvodem je to, aby si pražský krajský soud ujasnil, jestli to byl skutečně návrh na delegaci,“ míní však advokát Jelínek.

Ačkoliv se může jevit aktuální justiční ping-pong nepřehledný, plyne z něj jednoznačný závěr. „Za současného stavu věci nelze odpovědět na otázku, zda je jisté, že rozsudek bude vyhlášen 27. června,“ podotkla mluvčí Vlnová. Jinými slovy není možné v současné době říci, kdy a kdo kauzu nakonec rozetne. Na druhou stranu pokud se nestane něco mimořádného, lze předpokládat, že rozsudek nakonec vyhlásí soudce Pacovský.

David Rath hraje o hodně. Státní zástupce Petr Jirát se v rámci finálních projevů v soudní síni vyjádřil jasně. Bývalého hejtmana Středočeského kraje by rád posadil do cely na devět let, současně by podle jeho návrhu měl přijít Rath o veškerý majetek. „Já si kladu otázku, u čeho jiného bychom takové tresty měli navrhovat, když ne u takovéto rozsáhlé korupční trestné činnosti,“ poznamenal Jirát.

‚Kauza je nejvyšší stupeň právní vědy‘

Podle jeho konstrukce byl Rath jednou z ústředních postav skupiny, jež byla zodpovědná za machinaci několika veřejných zakázek v čele s rekonstrukcí zámku v Buštěhradu. Vedle Ratha se mělo na manipulaci tendrů podílet dalších deset lidí včetně bývalého poslance Petra Kotta a jeho ženy, někdejší ředitelky Kateřiny Kottové (dříve Pancové). Na úplatcích si měli smluvit 48 milionů korun, podle žalobce si 38 milionů skutečně vyplatili. 22 milionů údajně inkasoval sám Rath.

Kriminalisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality udeřili 14. května 2012. Ratha sebrali při odchodu z domu Kottových v Rudné u Prahy, v rukou třímal dnes už notoricky známou krabici od vína naplněnou sedmi miliony korun v hotovosti. Měla to být část provize, kterou si nechal vyplatit. Policie ho následně obvinila ze čtyř trestných činů včetně přijetí úplatku či poškození finančních zájmů Evropské unie.

„Kauza představuje nejvyšší stupeň právní vědy, protože tam vidíte, jak si vzájemně protiřečí výroky jednotlivých nejvyšších soudních instancí, jak si protiřečí i jednotlivé judikáty,“ přiblížil nedávno serveru Lidovky.cz Rath svůj pohled na věc. Už v červenci 2015 padl první rozsudek, podle něj měl zamířit za mříže na 8,5 let a přijít o 22 milionů korun. V říjnu 2016 však odvolací soud verdikt zrušil, protože hlavní důkazy, odposlechy, se povolily v rozporu se zákonem. Po zásahu Nejvyššího soudu v červnu 2016 se však vrátily do hry.