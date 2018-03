Reakce na otrávení Skripala? Pravice a ČSSD je pro vyhoštění diplomatů, KSČM to považuje za předčasné

PRAHA Česká republika měla postupovat razantněji hned poté, co ji Rusko spojilo s chemickou látkou novičok, která byla v Británii použita při otravě dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. V pátek to řekl šéf ODS Petr Fiala. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v reakci na prohlášení premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), že ČR zvažuje vyhoštění ruských diplomatů, uvedl, že už vyhoštěni měli být.

Pro razantní diplomatický krok se vyslovují i zástupci ČSSD, TOP 09 či Starostů a nezávislých, naopak šéf komunistů Vojtěch Filip by počkal do vyřešení případu. Hrad záležitost nekomentoval.



Česká diplomacie měla podle Fialy přistoupit k Rusku razantněji hned poté, co zemi spojilo s nervovou látkou užitou v jihoanglickém Salisbury. „Vláda místo toho vyčkávala a začala reagovat až po tlaku opozice. Chystané kroky premiér Babiš zatím oznámil jen jako záměr, uvidíme, zda k tomu nakonec opravdu dojde,“ uvedl. Za současné situace je podle něj nutno jednat rozhodně a hájit české národní zájmy a důstojnost.

Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům řekl, že je třeba vyjádřit solidaritu Británii. „Jasně tu věc vyšetřit a jasně odmítnout vyjádření ruské strany, že snad měla ČR s tou věcí něco společného,“ uvedl. Vyhoštění diplomatů považuje za adekvátní reakci. Uvítal by, kdyby byla součástí společného postupu, pokud by se tak nestalo, Česko by to mělo udělat individuálně.

Předseda KDU-ČSL Bělobrádek při dotazu na vyhoštění napsal, že už se to dávno mělo stát. Opačný názor má šéf komunistů Filip. „Myslím, že do řádného vyšetření případu by šlo o předčasný krok,“ uvedl.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že jeho strana byla od počátku pro radikálnější postup a solidaritu s Británií. „My jsme od počátku navrhovali, aby ČR zvážila vyhoštění ruských diplomatů. Pokud se takto vláda rozhodne, tak to bude mít naši podporu,“ uvedl. Obává se však, že kabinet se pro vyhoštění nerozhodne kvůli spojení Babiše s prezidentem Milošem Zemanem, který má k Rusku blízké vztahy.

ČR by neměla čekat na rozhodnutí ostatních, říká STAN

Poslanci Starostů a nezávislých ve středu zaslali dopis ministru zahraničí Martinu Stropnickému (ANO), ve kterém uvedli, že vyhoštění části ruských diplomatů z ČR je jedinou adekvátní reakcí. „Česká republika je suverénní země, která by se neměla pohybovat jen ve stínech ostatních a čekat na jejich rozhodnutí,“ napsali s odkazem na to, že ČR čeká s rozhodnutím na kroky Německa, Francie či Polska.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl, že má k otázce vyhoštění jen jeden komentář. A to, že ve čtvrtek prezident Miloš Zeman přijme ministra zahraničí Stropnického. Ministři by se situací měli zabývat podle Babiše v pondělí.

Kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta, ze které Britové obviňují Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatů. O podobném kroku uvažují i další unijní státy, zmiňovány jsou pobaltské země, ale i některé další. Summit EU ve čtvrtek souhlasil s názorem britské vlády, že za útokem je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko, jiné věrohodné vysvětlení prý není.