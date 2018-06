Razie na francouzském ministerstvu kvůli kauze Macronova poradce

PAŘÍŽ Francouzská finanční prokuratura ve středu podnikla razii v pařížském sídle ministerstva hospodářství a financí v souvislosti s vyšetřováním poradce prezidenta Emmanuela Macrona Alexise Kohlera, který je podezřelý ze střetu zájmů. S odvoláním na zdroj z vyšetřování o tom informovala agentura AFP. Kohler v letech 2012 až 2016 na ministerstvu pracoval.

Macronovu pravou ruku Kohlera začala finanční prokuratura vyšetřovat v pondělí poté, co protikorupční skupina Anticor v pátek upozornila na rodinné i profesní vazby Kohlera na italsko-švýcarského lodního přepravce MSC. Společnost je významným klientem francouzských loděnic STX France v Saint-Nazaire.



Elysejský palác, ve kterém nyní Kohler pracuje jako generální tajemník, v pondělí uvedl, že tvrzení Anticoru je založené na zprávách médií, které obsahovaly mylné informace. Kohler podle něj vždy jednal v souladu se zákonem a hodlá s vyšetřovateli spolupracovat.

Kohler se dvakrát pokusil dostat do vedení MSC

Anticor podle agentury AFP tvrdí, že Kohler zastupoval v letech 2010 až 2012 stát ve správní radě STX France, a nedbal přitom na střet zájmů. Ten podle Anticoru nastal tím, že společnost MSC založili a řídí bratranci Kohlerovy matky. MSC hrála klíčovou roli v diskusích se státem o budoucnosti loděnice v Saint-Nazaire na západě země.

Anticor uvádí, že Kohler se dříve jako vysoký činitel ministerstva hospodářství a financí dvakrát pokusil dostat do vedení MSC. V dubnu 2014 se mu to nepodařilo, ale v srpnu 2016, kdy ministerstvo opustil stejně jako jeho tehdejší šéf Macron, se stal finančním ředitelem filiálky MSC Cruises.

Ze společnosti MSC Kohler odešel po loňských prezidentských volbách a stal se Macronovým poradcem. Během prezidentské kampaně Kohler ale podle Anticoru z titulu vedoucího činitele MSC zasáhl do jedné schůze na ministerstvu, která se zabývala převzetím tehdy krachujících loděnic STX France. Společnost se nakonec spojila se svým italským konkurentem Fincantieri. MSC ale do skupiny kapitálově nevstoupila, třebaže se to původně plánovalo.