Realitní impérium Dalíkova strýce. Kdo je tajemný vlastník?

PRAHA Lobbista Marek Dalík sedí ve znojemské věznici a odpykává si pětiletý trest za to, že žádal při nákupu obrněných transportérů stamilionový úplatek. Jeho strýc Zdeněk Pánek však podle zjištění MF DNES rozšiřuje realitní impérium s neznámým vlastníkem. Není žádným tajemstvím, že Dalík měl ke svému strýci vždy blízko, dokonce u něj kdysi začínal svou kariéru. Otázka zní, kdo je onen tajemný vlastník?

Zdeněk Pánek organizuje výstavbu až 165 bytů v Rosicích u Brna, které trpí kritickým nedostatkem volných nemovitostí. Areál koupila společnost Bramley za 65 milionů korun, jejíž vlastník je neznámý. Před nástupem do vězení se někdejší lobbista oficiálně zbavil většiny majetku. Právě firmě Bramley Dalík prodal svůj podíl v tenisových kurtech ve Vestci. Naopak jeho strýc začal v tomto okamžiku dohlížet na stamilionové toky peněz. „Ano, o realitním projektu za firmu Bramley jednáme s panem Pánkem,“ potvrdil starosta Rosic u Brna Jaroslav Světlík.



Marek Dalík se navíc sám pustil do prodeje nemovitostí před svým nástupem do vězení. Vloni si lobbista, někdejší pravá ruka expremiéra Mirka Topolánka (ODS), dokonce na realitní činnost zřídil živnostňák. „V Brně jsem investoval do stavby třiceti bytů,“ uváděl předtím sám Dalík u soudu.

Dodnes ale není dohledatelné, že by Dalík v nějaké takové developerské firmě figuroval. „To však neplatí pro Dalíkova strýce. Bramley už vloni rozprodala právě třicítku bytů za čtvrt miliardy v luxusní rezidenci Mezírka v centru Brna. I tehdy brněnskou smetánku s nabídkou bytů obcházel právě Pánek,“ uvádí MF Dnes. „Nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat,“ řekl MF DNES Pánek a položil telefon.