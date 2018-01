RECENZE: Akta X zahodila do koše celou mytologii. První epizoda nové sezony fanoušky vyděsila

PRAHA Minulý týden měla ve Spojených státech premiéru nová sezona kultovního mysteriózního seriálu Akta X. A přijetí prvního dílu jedenácté sezóny se bohužel nese v duchu obrovského zklamání. Navzdory snaze přilákat k tomuto fenoménu nové diváky je zřejmé, že novinku by dokázali nejvíc ocenit především skalní fanoušci. Právě těm ale epizoda My Struggle III navazující na předchozí události uštědřila tvrdý políček.

Jedenáctá řada má být labutí písní seriálu, který v mnoha ohledech v polovině devadesátých let posunul dramatickou televizní tvorbu. Právě jako velkolepé finále ale poslední řada katastrofálně selhává.

Původní seriál vznikal v letech 1993 až 2002. V lednu 2016 na existujících devět sezon po mnoha letech navázala zkrácená šestidílná řada, která měla být splněným snem fanoušků. Už tehdy ale dostala tahle pohádka povážlivé trhliny a ze snu se pro některé z diváků stala spíše děsivá noční můra. Chaos a zmatek způsobený předchozími díly bohužel novinka dále prohlubuje namísto toho, aby se jej alespoň pokusila urovnat.

Žádní mimozemšťané nepřiletí

V čem je potíž? Akta X jsou seriálem, který po devět let střídal samostatně stojící epizody s těmi mytologickými, které postupně odkrývaly pečlivě budovou a patřičně komplikovanou linku o spiknutí, jehož cílem bylo utajit mimozemskou invazi, respektive snaha jí zabránit, případně alespoň zmírnit její následky.

Původní seriál v roce 2002 vyvrcholil děsivým poselstvím, že mimozemskou kolonizaci Země nejde zastavit a dojde k ní v roce 2012. To se ale bez podrobnějších vysvětlení nestalo. V roce 2016 se v 10. sezoně z pouhých šesti epizod věnovaly mytologii jen dvě s tím, že všechno, čemu jsme do té doby věřili, byla lež. Žádní mimozemšťané nepřiletí.

To ostatně prohlásí i jedna z nových tajuplných postav v rozhovoru s agentem Mulderem s odkazem na to, že zelení mužíčci nemají zájem o přehřívající se planetu s vyčerpanými přírodními zdroji.

Hodnotit novou sezonu a současně se vyhnout vyzrazení zápletky je skoro nemožné. Její autor, režisér a tvůrce seriálu v jedné osobě Chris Carter se totiž snaží od první minuty diváky šokovat. Sází jeden zvrat za druhým, a namísto souvislého děje tak scénář připomíná kobercový nálet, jemuž padne za oběť úplně všechno. Neplatí skoro nic z toho, co jsme se dozvěděli v původním seriálu, a i to málo, co zbývalo, muselo ustoupit z cesty hledání nových senzací.

Stačí 40 minut na vysvětlení 200 epizod?

David Duchovny a tvůrce seriálu Chris Carter Mulder a Muž s cigaretou

Jestliže si fanoušci právem stěžovali, že 10. sezona před dvěma lety spláchla do kanálu větší část mytologie, pak ta aktuální její dílo zkázy dokonala a k tomu navíc paradoxně relativizovala i to málo, co jsme se dozvěděli z epizod My Struggle I a II. Premiérová epizoda 11. řady rozehrává další podmnožinu příhod, které jen obtížně zapadají do dřívějších událostí.

A protože se tato závěrečná sezona skládá jen z deseti epizod, z nichž pouze dvě jsou opět mytologické, mají autoři jen jediný díl na to, aby se pokusili tenhle nepořádek nějak „uklidit“. Alespoň zčásti. Jinými slovy, fanoušci se teď dočkají osmi epizod, které nemají mít větší souvislost s globálním příběhem, a tak úplně poslední díl Akt X má k dispozici „velkorysých“ 40 minut na zodpovězení všech nastolených otázek.

Není se tak čemu divit, že se fanoušci obávají, že těch nezodpovězených zůstane více než vyřešených. Že se stane něco podobného jako v případě seriálu Ztraceni, jehož finále nechalo diváky stejně zmatené jako v průběhu celého seriálu.

Pro nové směřování Akt X je obtížné se nadchnout, protože fanoušky nechává na holičkách a přitom se mu nedaří oslovit ani nové diváky, které chtěli filmaři přilákat. Jejich zjevná snaha vyslat signál, že nemusíte znát původní seriál, se zcela minula účinkem. Protože původní události sice ztratily smysl i naléhavost, ale neustále na ně novinka odkazuje a nováček se nemůže ve spletitých vztazích a zvratech vůbec orientovat.

Kuřák ještě neřekl poslední slovo

Na scénu se vrací spousta známých postav, ale pokud se nepočítáte mezi skalní příznivce, zřejmě budete mít problém je vůbec identifikovat, natožpak správně zařadit. I když se formou vzdálil seriál původnímu pojetí a má odlišnou estetiku, působí nechtěně staromódním dojmem, který nesnese srovnání s aktuálními televizními hity.

Dana Scullyová a Fox Mulder ve zběsilém tempu pátrají po svém ztraceném synovi, Muži s cigaretou i léku na mimozemskou pandemii, zatímco vy se snažíte v tom všem nějak vyznat a rozklíčovat, co z minulé epizody se doopravdy stalo a co nikoli. Hned zkraje totiž první díl přichází se zvratem, který nemá daleko k telenovelám, v nichž se nepohodlné události i osoby odstraňují, nebo naopak vrací do hry s prostým konstatováním, že vše byl jen sen.

Namísto záhad teď diváky straší Velký bratr

Jedenáctá sezona přitom odstartuje velice zajímavým pohledem do duše Muže s cigaretou, který je očividně zodpovědný za všechny nejslavnější konspirace 20. století, ať už se týkaly přistání Američanů na Měsíci nebo třeba atentátu na JFK. Ostatně Chris Carter si v konspiračních teoriích libuje i nadále.

Zatímco ale dříve se skoro všechny točily okolo paranormálních jevů a zatajování existence UFO, v dnešní době sází na aktuální a populární témata, jako jsou sledování Velkým bratrem, kontrola soukromí, ztráta občasných svobod a podobně. Nic z toho však nepůsobí tak atraktivně jako mysteriózní kořeny Akt X. Vypadá to spíš jako laciná agitace proti establishmentu.

Nová Akta X ztratila kouzlo originálu. Působí zbytečně komplikovaně a diváka spíše mentorují. Jen obtížně pak lze uvěřit tomu, že celé tohle velkolepé divadlo Chris Carter plánoval už v letech 1999 až 2000, jak nyní tvrdí.

Pár špatných epizod by nemělo pokazit dvě stovky povedených, ale Aktům X to vážně hrozí. Nové díly totiž rozleptávají samotné základy seriálu, a tak se řada diváků shoduje, že by možná bylo nakonec lepší, kdyby se vymodlené pokračování nikdy nenatočilo.

Jedna naděje ale pořád zbývá. Jestliže se dokážete smířit s novou „pravdou“ nebo alespoň rozloučit s tou starou, zbývající epizody, které vypráví samostatné ucelené příběhy jako kdysi, by vám měly podle dosavadních ohlasů udělat radost. Otázkou je, zda budou diváci po skončení seriálu vzpomínat spíš na ně, anebo na zmatené a sebedestruktivní finále.