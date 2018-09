RECENZE: Alfa. Až se vás váš pes zeptá, co jste vlastně dělali v zimě

PRAHA O obyvatelích Evropy před 20 tisíci lety toho víme zřejmě přesně tolik, abychom si o nich mohli vymyslet prakticky cokoliv. Díky tomu mohl vzniknout také film Alfa.

Abychom navázali na větu z titulku: až se vás váš pes zeptá, jak jste k němu (jakožto lidstvo) přišli, vezměte ho do nějakého liberálního kina, odkud jej nevyhodí, na nový film režiséra Alberta Hughese. Není v něm celkem nic, co by bystřejší čivava nepochopila, zároveň se potěší pohledem na svého statnějšího prapředka. A ve škole ji z toho naštěstí zkoušet nebudou.

Lidským hrdinou tohoto dobrodružství je mladík jménem Keda, kterého náčelník kmene a zároveň jeho otec vezme na první loveckou výpravu. Nedopadne to moc dobře, Kedu nabere stepní bizon na rohy a shodí ho ze skály. Otec jej považuje za mrtvého a lovci se smutně vrátí do vzdáleného domova. Keda se ovšem za pomoci nedočkavého mrchožrouta po čase probere a se zraněnou nohou se v přicházející zimě pokouší dostat ke svým. Kritický moment nastane, když Kedu obklíčí smečka hladových vlků. Keda jednoho z nich vážně zraní svým pazourkovým hrotem, další vlci se stáhnou. A Keda, který už předtím projevil na kromaňonce obdivuhodný jemnocit, zraněné zvíře zachrání. Pomůže mu v tom třeba kámen shodou okolností dokonale vytvarovaný do podoby misky na vodu. Z bleskově domestikovaného vlka si Keda záhy vychová svého nejlepšího přítele, který se s ním vyhřívá u ohně a nadhání mu kořist.

Pejsek dostane jméno Alfa, alespoň v titulcích; v umělém filmovém jazyku to zní jinak a je trochu záhada, jaký může mít takový jazyk výraz pro první písmeno abecedy, když ještě žádnou abecedu nemá.

Pomineme-li, že je takový příběh s největší pravděpodobností celkově nesmysl, jakožto báchorka pro shovívavé publikum má jisté kouzlo. Ovšemže nám nesmí vadit, že tlupa pravěkých lovců vypadá spíš jako skautský oddíl na dvoudenním výletě, který se ještě předtím stavil v módním outletu.

Velká část vizuálního dojmu spočívá v leteckých, často zrychlených záběrech panenské krajiny. Natáčelo se v Kanadě a hrdinové během svého putování potkají tolik úchvatných přírodních jevů, jako by si cestu objednali u nějaké paleolitické cestovní kanceláře. A že by se dal konec filmu promítat na závěr zpráv v pravěké televizi, to už jaksi vyplývá z povahy celého díla.