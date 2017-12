RECENZE: Bright. První velký filmový projekt od Netflixu nezachránil ani Will Smith

LOS ANGELES Fantasy snímek Bright je se svým rozpočtem 90 milionů dolarů (některé zdroje dokonce uvádějí 117 milionů) prvním velkým původním filmem společnosti Netflix. Hvězdně obsazená fantasy podívaná si ale ukousla příliš velké sousto a po chvíli se začíná rozpadat.

Ve fantasy Los Angeles vedle sebe žijí lidé, elfové a orkové. Elfové představují městskou smetánku, která žije v nejhonosnějších budovách a zastává nevyšší úřední pozice. Lidé jsou poměrně nudná střední třída. Nejhorší to ale mají orkové, na které ostatní rasy koukají skrze prsty. Vše jako výsledek zničující války, která proběhla před dvěma tisíci let. V policejním městském sboru slouží výhradně lidé. Věci se začnou dávat do pohybu, když je k polici přibrán Nick Jacoby (Joel Edgerton), první ork v historii. Jako kolegu ho (ke své nelibosti) dostane člověk Daryl Ward (Will Smith).

Nick s Darylem mají za úkol vypátrat a zneškodnit zlou elfku Leilah (Noomi Rapaceová). Otázkou ovšem zůstává, jestli se předtím navzájem nezabijí oni dva. Napřed tedy musí oba policisté odhodit svou rasovou nenávist a tím možná změnit i celé město.



Snímek Bright měl, už podle propagačních materiálů, sloužit jako alegorie dnešní Ameriky s její rasovou segregací. Scenárista Max Landis (Viktor Frankenstein, Pan dokonalý) se snažil pomocí filmu upozornit na sociální problémy dneška, ale ukousl si příliš velké sousto. Přibližně po pěti minutách se mu snímek začne rozpadat pod rukama.

Spolu s režisérem Davidem Ayerem (Patrola, Železná srdce) se kromě rasismu snaží upozornit na týrání zvířat, elitářství nebo šikanu. Všechno je ale jen nakousnuto a nic z toho není dotaženo do konce. Když Daryl Ward zhruba v polovině filmu učiní trapný vtip, kde jednoho z orčích gangsterů přirovnává ke Shrekovi, je jasné, že přednost před promyšleným příběhem dostala groteska plná účelových výbuchů. Originální premisa je zabita tuctovou akcí a dětinským humorem.

Herecké výkony jsou až na výborného Joela Edgertona velmi nevýrazné. Vzhledem k tomu, že z policejní dvojice je Will Smith tím lépe placeným hercem, dostal ve většině scén právě on prostor, aby byl hrdinou. Možná by to i fungovalo, kdyby jeho Daryl Ward nebyl snad tou nejplošší postavou v celém filmu.



Bright je opravdu těžké sousto ke sledování, zvlášť když si divák uvědomí promrhaný potenciál. Ayerův snímek mohl být díky originálnímu zasazení a příběhové premise novou fantasy klasikou. Místo toho jde ale přinejlepším o průměrný film, který vlastně neví, jestli chce být sociálním thrillerem nebo akční komedií.



Podle dostupných informací se již začalo pracovat na druhém díle. Nelze než doufat, že dopadne o mnoho lépe. Potenciál tento svět, který Landis s Ayerem vytvořili, rozhodně má.