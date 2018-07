RECENZE: Climax. Režisér Gaspar Noé bere diváka na taneční exkurzi až do pekla

KARLOVY VARY Taneční horor Climax je film stejně překvapivý, jako kombinace jeho žánrů. Absenci smysluplného příběhu si Climax bohatě vynahrazuje efektivní prací s kamerou, výborným soundtrackem a pečlivě vystavěnou atmosférou. Pokud by nastalo peklo na zemi, vypadalo by zcela určitě jako to od Noého. V Česku zajistí distribuci Climaxu společnost Aerofilms, ale datum oficiální kinopremiéry ještě není oznámeno.

Píše se rok 1996. Skupina mladých francouzských tanečníků se chystá na velké světové turné, ale někdy je taky přece potřeba slavit. K uvolnění atmosféry má přispět lahodně vypadající sangria. Osvěžení lehkým alkoholem se změní v noční můžu ve chvíli, kdy tanečníci zjistí, že jim do pití někdo něco hodil. To je ve zkratce celý příběh Climaxu. Francouzský režisér Gaspar Noé už ve filmu Láska z roku 2015 ukázal, že příběhy nejsou jeho silná stránka. Dokázal jím ale i to, že ho k vytvoření výrazného diváckého zážitku vůbec nepotřebuje.

Ústředním děním celého snímku je proměna nevinné taneční párty v učiněné peklo na zemi. Na každého má droga úplně jiný účinek. Efektní a rychlá kamera často zabírá jen jednoho nebo dva účastníky taneční párty, kteří jednají nevyzpytatelně - občas se jen tak potácí, v bolestech se chytají za hlavu nebo v hororových kulisách tancují jako kdyby si nacvičovali vystoupení. Dojde i na krev, sperma a zvratky.

Výkřiky bolesti i slasti

Ačkoliv divák podstatnou část času zbytek účastníků nevidí, tak stále slyší různé výkřiky bolesti nebo slasti. Výstavba atmosféry až k závěrečnému vyvrcholení (climaxu, máme-li být filmově korektní) je výborná a pozbývá hluchých momentů. Úplně první taneční scéna ze začátku filmu, natočená na jeden jediný střih, by svou kvalitou zpracování měla určitě vejít do historie. Na stylovém soundtracku zaznívají takové elektronické ikony konce devadesátých let, jako jsou Aphex Twin a Daft Punk.

Climax je naprostým opakem oddechového filmu na líný nedělní večer. Je to do určité míry také spíše „jen“ umělecký film, režisérova vize. Citlivější povahy ať se Climaxu vyhnou, ale zbytku se naskytne veskrze jedinečný zážitek - zájezd s CK Noé až do míst, kterým je lepší se vyhnout. Výbornou tečkou bylo také to, že při promítání Climaxu na festivalových ozvěnách Karlových Varů byla návštěvníkům v kině Světozor nabídnuta zadarmo právě sangria. Umím si představit, že po odchodu z kinosálu si ji radši nedal už nikdo.