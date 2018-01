RECENZE: Dabing Street. Komičtí hrdinové brání dabing jako národní poklad

PRAHA Česká televize dnes začíná vysílat komediální seriál Dabing Street. Scenárista a režisér Petr Zelenka v něm prokazuje, že nenáročný humor lze dělat chytře a ten náročnější přístupně. První díl Dabing Street uvede ČT1 8. ledna ve 21:05.

Seriál vychází ze Zelenkovy stejnojmenné divadelní hry, kterou s úspěchem uvádí v Dejvickém divadle. Sám tvůrce ale říká, že televizní tvar se od toho divadelního výrazně odpoutal.

Děj je zasazen na počátek tisíciletí a jeho základem je usilovná snaha dabingového studia Zero prosadit se na trhu poté, co náhle zemřel jeho majitel a zkušený režisér Jiří Arch. Jak říká studiový technik Pavel, stačí takhle maličko a budou nejlepší v Čechách – jenomže handicap studia se kupodivu naopak neustále zvětšuje. Například s ním postupně odmítnou spolupracovat všichni herci. Naštěstí v sobě dabérský talent objeví technici Pavel (Václav Neužil) a Karel (Hynek Čermák), pomůže jim i nový kolega David (Marek Adamczyk) a Karlova sestra Lada (Tereza Voříšková). Nemají sice tak dobré zakázky jako konkurenční studio Míchačka, ale pořád je tu třeba seriál Kapitán Filcka...

Očekávaným hereckým vrcholem seriálu Dabing Street je několik dílů trvající přítomnost Miroslava Krobota coby nedůtklivého režiséra Jandy. Výtečně jsou ale ve svých rolích zabydleni také všichni stálí hrdinové v čele s Klárou Melíškovou coby vdovou po režisérovi Archovi, která se snaží zděné studio postavit na nohy a navštěvuje kvůli tomu manažerské kurzy. V rámci autorské hry s prostředím českého hereckého rybníka nabízí seriál též hvězdy hrající samy sebe – hned v prvním díle má zářivé sólo Jiří Bartoška jako zdatný pohřební řečník. Jímavý výkon podává Viktor Preiss, herec, který nikdy neřekl sprosté slovo, a diváci si zajisté nadlouho zapamatují také dabéra Filipa Švarce.

Seriál v seriálu

Zelenkův situační humor vychází často z těch nejprostších principů (třeba z toho, že předseda herecké asociace v podání Norberta Lichého je bizarně tlustý), zpravidla ale nekončí jen u prvoplánového vtípku. Dokonce i tak ohraný žert, jako je kroužení okolo různého významu slova „šukat“ v češtině a v polštině, se tu podaří ještě alespoň o kousek posunout a dohrát.

Své rámcové téma rozvíjí Dabing Street v různých rovinách včetně toho, že se tu řeší Zelenkova oblíbená otázka české identity: dabing byl přece po léta považován za jeden z našich národních pokladů a určitě nikdo neměl tak dobrého Louise de Funése jako my v podání Františka Filipovského... Hrdinové Dabing Street však musí tento mýtus bránit proti sílícím hlasům, že dabing naopak zničil schopnost českého národa učit se cizí jazyky a vzal zahraničním hercům jejich přirozený projev. Dokonce padnou tak silná vyjádření, jako že dabing je hnus a podvod. A rozhodné slovo k tomuto sporu pronese sám František Filipovský.

Zřetelný rukopis Petra Zelenky se projevuje v celkové lehce absurdní nadsázce i v obohacení seriálu o roviny mystifikace a parafrází jiných výtvorů. Vedle napůl loutkového seriálu o kapele muněk, které hrají lidem v rozkroku, se lze setkat třeba s alternativní verzí slavného filmu Na dotek. Dialog z tohoto snímku plný popisů sexuálních aktivit kuriózně podbarvuje dramatické události v dabingovém studiu v úvodní epizodě a nastavuje styl celého seriálu: Dabing Street nešetří drsným humorem ani peprnými výrazy. Byla by ovšem škoda, kdyby jej to snad mělo odsunout až za desátou hodinu večerní. Ne všechny epizody Dabing Street jsou dokonalé a ne každý vtip hlubokomyslný, ale v úhrnu je to zdaleka to nejlepší, co Česká televize v oblasti zábavy za dlouhá léta nabídla.