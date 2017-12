RECENZE: Dánská občanská válka. Vymírání lidí, kteří ztratili důvěru

PRAHA Nová premiéra Divadla Na zábradlí – první v rekonstruované budově – má podle programu hned tři autory.

Prvním je Kaspar Colling Nielsen, autor románu Dánská občanská válka 2018–24; tak se i jmenuje představení na Zábradlí. O tom románu se napsalo mnohé, třeba že balancuje mezi obyčejností, zvráceností, smysluplností a absurditou ve svém vyprávění o tom, jak ekonomická krize probouzí v lidech jejich nejhorší stránky, jak ztrácejí důvěru k politikům a státu. A také, že rozdělil dánskou čtenářskou veřejnost na dvě poloviny: jedna považuje román za geniální, druhá za nevydařený pokus.

Autory divadelního díla, jež vnímáme během představení, je ovšem autorsko-dramaturgicko-režijní dvojice z nastupující divadelní generace: Kristýna Kosová a Adam Svozil. Nejsou divadelní veřejnosti neznámí, v roce 2015 například získali za představení ve školním divadle Disk divadelní fakulty AMU Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné původní hry. To oni jsou skutečně autoři, to jest původci toho, co vidíme a slyšíme po dobu představení na Zábradlí. Vzali některé motivy románu a použili je ve zcela přetvořené podobě pro osobité scénické – tedy divadelní – zpracování odpovídající jejich vidění, cítění, imaginaci a chápání tohoto světa – i divadla. Ovšem především se inspirovali komplexním uchopením, s nímž se román vyrovnává s naší realitou. Je to vysloveno v podobě motta tohoto divadelního díla: „Až lidstvo vymře, tak se nic nestane.“

Inscenace má základní pozitivní vlastnost: samozřejmou lehkost herectví, která dovoluje odstup od někdy všem známých a jindy drastických až krvavých fiktivních faktů, umožňuje jejich převedení až do hravosti, jež nepostrádá vtip založený na paradoxu, absurditě, dvojznačnosti, překvapivém pohledu z neznámé strany.

Román umisťuje mezi ta dvě data ve svém názvu občanskou válku a zobrazuje ji brutálně, krvavě. Inscenace to předvádí v poloze, již bych možná mohl nazvat pohráváním si s důvěrně známou realitou, do níž se snaží zatáhnout i diváky, kde hlavním atributem je právě už zmíněný vtip fungující jako výraz situace či události na úkor některých dalších dimenzí, s nimiž román přece jen počítá; například s příběhem. V románu něco, co bychom takto mohli označit, existuje. Své vzpomínky na občanskou válku vypráví o čtyři sta padesát let později kdysi pětadvacetiletý mladík, jenž se udržuje naživu pomocí programu na obnovu buněk. Svěřuje se své kolii, která umí chápat a komunikovat.

Oddaní průvodci svých pánů

Inscenace věrna svému principu opět realizuje dekadentní, bezcílný a marný život pomocí faktů čerpaných z dnešního bytí sdělovaných slovně i vizuálně. Jenže na ten zbědovaný konec lidí už nelze vystačit jenom s hravou nadsázkou, s hereckou lehkostí, s vtipným nadhledem. Režie to cítí a zesiluje obraznost, zejména ve scénografické složce. Ale i tak fakta zůstávají v rovině známých, často popisovaných a analyzovaných odkazů na realitu, nestávají se děsivým podobenstvím umírajícího lidského rodu. Jen dva psi (ztvárňovaní herci) jako věrní a oddaní průvodci svých pánů mají blízko k obrazu konce lidí, jejichž vymření nebude nic znamenat. Zvířecí a lidský svět se vlastně prolne, což v závěru přece jen nevylučuje možnost naděje.

Jistěže inscenace lecčím ukazuje prázdnotu, banalitu a zbytečnost dnešního lidského bytí. A jistěže se tak děje postupy důsledně odmítajícími ustálené, konvenční divadelní zvyklosti, neboť jde především o výpověď tvůrců o tématech, jež je v současnosti znepokojují. Ale zatím je to jen náročná cesta k tušenému a naznačenému cíli, po níž však přes všechny možné námitky stojí za to s jejími tvůrci jít.