RECENZE: Dívka za zrcadlem. Režisérka Sedláčková se točí v začarovaném kruhu

PRAHA O postavě jménem Renata Soukupová jsme se toho už od režisérky Andrey Sedláčkové dozvěděli dost, zejména pak to, že její osud má mnoho styčných bodů s tím autorčiným. Čtyři předchozí televizní filmy Renatu (Tatiana Vilhelmová) dovedly až do osudového vztahu s někdejším disidentem, novinářem a spisovatelem Ivanem (Oldřich Kaiser). Snímek uvede ČT1 11. 2. ve 20.15

Hrdinka propadla jeho kouzlu nepochybně i proto, že je protipólem jejího otce, někdejšího příslušníka StB, k němuž má Renata velmi silnou, trvalou a zároveň ambivalentní citovou vazbu.

V novém filmu Dívka za zrcadlem je z Renaty úspěšná režisérka, která má s Ivanem desetiletou dceru a právě natáčí film nazvaný Muž za zrcadlem. Ten pojednává (jaký div) o jejím otci a také o její matce v době, kdy byli oba mladí, měli malou dceru a otce – rozvědčíka vyslali nadřízení i s rodinou do Velké Británie.

Zatímco Renata pilně tvoří, Ivan je čím dál zapomenutější a zatrpklejší. Nelze se proto divit, že Renata nezůstane chladná vůči zájmu mladého herce Ondřeje. Ten je pohledný, talentovaný, Renatou je posedlý, a hlavně hraje jejího otce, takže kombinace svodů je přímo vražedná. Renata stane před morálním dilematem: chce být stejnou matkou jako ta její a opustit svou dceru kvůli nové lásce? (Když navíc Ondřej není zase takové terno, jak se původně zdálo?)

Z obou prolínajících se příběhů je o něco zajímavější ten historický, jehož střípky se dozvídáme z natáčených scén. Nebýt toho, že postavy v něm vypadají jako v seriálu Vyprávěj a že končí děsným klišé, mohlo by nám být skoro líto, že skutečně nevznikl tento film jak plnohodnotné dílo. Zatímco totiž drama mladého páru, do jehož osobního života prorůstají metastázy státní moci, zůstává i po desítkách let znepokojivé a obecně sdělné, jeho pokračování v přítomnosti už je jen „následným otřesem“ s poměrně speciální výpovědí. Abychom ji docenili, musíme mít zřejmě z předchozích filmů vybudovanou slabost pro Renatu Soukupovou a bludný kruh jejích traumat.

Sebezpytné zakotvení ve filmařském prostředí má nicméně svou světlou stránku v přesvědčivém zobrazení režisérky a její práce. To rodinné dialogy Renaty s Ivanem dopadají podstatně rozpačitěji, zejména zneuznaný disident v podání Oldřicha Kaisera je tu už jen karikaturou.

Režisérka Renata se v Dívce za zrcadlem dušuje svému bratrovi, že s vytěžováním rodinného alba pro filmové účely už nadobro končí; rozmlouvat jí to nebudeme.