RECENZE: Dobytí Měsíce bez velkých gest. Ryan Gosling se stal Neilem Armstrongem

BENÁTKY Benátský festival má za sebou slavnostní zahájení, na kterém se představil americký film o splnění velkého národního snu – dobytí Měsíce. Svůj film První člověk ale režisér Damien Chazelle pojal více jako komorní příběh astronauta Neila Armstronga než jako pompézní oslavu velkolepé události.

Damien Chazelle se s Prvním člověkem vrací na místo činu, před dvěma lety právě na benátském Lidu uvedl také jako zahajovací film muzikál La La Land, který si z festivalu odnesl cenu pro nejlepší herečku (Emma Stoneová) a o pár měsíců později získal Oscara za nejlepší film. Zda se ceny z Benátek dočká letos, se dozvíme na konci příštího týdne. Zatím se tento nejmladší držitel Oscara za nejlepší režii nechal slyšet, že První člověk byl pro něj příležitost konečně natočit film, který nevycházel z jeho vlastní zkušenosti. „Ta éra pro mě byla velmi cizí. Musel jsem najít způsob, jak se s tím příběhem propojit,“ řekl Chazelle na středeční tiskové konferenci.

Vyplatilo se, že vsadil na kvalitního scenáristu Joshe Singera, který má na kontě už Oscara za film Spotlight. Pro scénář Prvního člověka Singer vycházel především ze stejnojmenné knihy Jamese R. Hansena z roku 2002. Do hlavní role obsadil Chazelle hvězdu La La Landu Ryana Goslinga, jeho manželku si zahrála Claire Foyová, která se proslavila zejména seriálem Koruna o královně Alžbětě.

„Než jsem začal pracovat na Prvním člověku, znal jsem učebnicové vyprávění mise na Měsíc – úspěšný příběh ikonického výkonu. Ale nic jiného. Když jsem se v něm začal trochu rýpat, byl jsem ohromen naprostým šílenstvím a nebezpečím celého podniku,“ říká Chazelle. „Chtěl jsem pochopit, co přimělo ty muže k výpravě do dalekého vesmíru a jaká to byla zkušenost – vteřinu za vteřinou, nádech za nádechem.“ Po technické stránce je pozoruhodné, že filmaři měli možnost použít původní vybavení NASA z 60. let. „Kdykoliv slyšíte Ryana dýchat skrz helmu, je to opravdová helma, kterou tehdejší astronauti používali,“ vysvětlil režisér.

Sám Neil Armstrong v podání Ryana Goslinga je ve filmu ztvárněn jako nenápadný, skromný muž, který téměř nedá najevo emoce. „Nemyslím si, že sám sebe viděl jako velkého amerického hrdinu,“ prohlásil v Benátkách Gosling. Armstrongovou silou i slabostí byl jistý flegmatismus, jenž mu umožnil nehroutit se v životních situacích, ve kterých se tomu ubrání málokdo (jako smrt jeho dcery, přestože zármutek si s sebou odnesl až na Měsíc), ale ani v situacích, kterým čelil jako doslova první člověk.

Podle režisérových slov nebylo jeho cílem natočit bombastickou podívanou, ale autentický příběh muže, který nebyl jen astronautem, ale také manželem a otcem. „Chtěl jsem natočit něco jako domácí video, až na to, že se částečně odehrálo na Měsíci,“ dodal Chazelle. A podařilo se. Vznikl film natočený v komorním, civilním stylu, bez patosu a velkých gest, přesto velmi působivý.