RECENZE: Kniha rozhovorů s legendárním rockerem. Vladimír Mišík je pořád „dobrej“

Knižní rozhovor Ondřeje Bezra dotahuje životopis Vladimíra Mišíka do současnosti. Obsáhlý svazek zahrnuje i sbírku písňových textů.

Kniha Byl jsem dobrej, příhodně pojmenovaná podle Mišíkovy (sebe)ironické písně, je z „technického“ hlediska třetím, upraveným a také do třetice rozšířeným vydáním titulu Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem (1999, 2007). Přidává ovšem tolik nového, že jde vlastně už o jiný příběh.

Publikace vydaná ke zpěvákovým 70. narozeninám, pochopitelně rekapituluje všechny zásadní životopisné údaje a tvůrčí etapy: Vzpomínky na dětství, na kapely Matadors, Blue Effect, Flamengo, na vývoj skupiny Etc… Peripetie zákazu činnosti a vůbec bigbítu v dobách totality. Hraní během manifestací sametové revoluce i před Rolling Stones, Mišíkovy vstupy do politiky. Ovšem zahrnuje i celý nový „soukromý vesmír“, objevený v souvislosti s natáčením celovečerního filmového dokumentu Jitky Němcové Nechte zpívat Mišíka. Tedy nečekané, málem zázračné nalezení americké větve rockerovy rodiny.

V tištěném textu zase jinak než ve filmu vytanou pocity jedináčka vychovaného bez otce, který před sedmdesátkou zjistí, že má hned několik sourozenců a tomu odpovídající počet švagrů, švagrových, synovců a neteří.

Jinýma očima

Autor rozhovoru Ondřej Bezr nepominul ani citlivé otázky jako zpěvákovo rozhodnutí nepřijmout státní vyznamenání z rukou Miloše Zemana. Ani okolnosti týkající se Mišíkova zdravotního stavu. Hlavně ovšem mapuje recentní tvorbu rockového písničkáře.

Netřeba asi dodávat, že Vladimír Mišík, veden dotazy zasvěcencovými, vypráví živým jazykem a poutavě. Platilo to pro předchozí vydání knihy a platí i pro povídání, zaznamenané v letošním roce. Není fráze, ale prostý fakt, že životopisný rozhovor se čte jedním dechem „jako román“.

Velmi užitečnou součást rozšířené edice představují rozhovory s lidmi okolo Vladimíra Mišíka. Se členy rodiny, bývalými i současnými spoluhráči z kapel, souputníky jako jsou Vladimír Merta či Jiří Dědeček, ale například is ošetřujícím lékařem. Obrázek umělce se tak dočkal mnohem detailnějšího vykreslení. Dozvíme se, co by na sebe protagonista možná neprozradil, nebo co vidí ze svého úhlu pohledu odlišně. Vzpomínky muzikantů pomohou vysvětlit například okolnosti rozpadu Flamenga či změn sestav Etc…

Mimořádně mile a úsměvně působí popis „negativních tatínkových vlastností“ ústy všech tří dětí. A protože kytarista a výtvarník Maťo, herečka Bára a zpěvák i herec Adam Mišíkovi jsou sami osobitými umělci, dočkáme se vlastně i náznaku rodinné ságy.

Dobrým nápadem bylo doplnit svazek sbírkou Mišíkových autorských textů. Můžeme sledovat zpěvákův textařský vývoj od prvních publikovaných slov k písni Malej zvon co mám (1966) ze singlu skupiny Matadors, která samotný autor odsuzuje do kategorie hříchů mládí. Až po zralé vidění světa, s nezaměnitelným Mišíkovým uměním poetické zkratky. Zvláště potěší, že tu najdeme i verše na deskách nevydané. Celá sbírečka končí novou optimistickou hříčkou Jen říkám jo, která samozřejmě zpěvákovo vnímání okolí záměrně zjednodušeně paroduje („v kuchyni vše šílí… z mé ženy jde strach“), ovšem pointou pobaví.

Všechny desky po ruce

Další přidaná hodnota? Příloha s podrobnou diskografií Vladimíra Mišíka. Skalní fanoušci ji možná nepotřebují, vždyť všechny ty desky mají doma po ruce. Ale může být cenná třeba pro zvídavější mladší posluchače, kteří už vnímají hudbu jen ve „virtuálních“ formátech na síti.

Zde najdou informace o autorství skladeb, o sestavách hudebníků i dobové recenze alb od Jiřího Černého, Jana Rejžka, Vladimíra Vlasáka či autora rozhovoru. A třeba je příslušné stránky navnadí, aby se podívali i po historických artefaktech zvaných LP a CD.

Historici a milovníci exaktních informací ocení i zpracování „bodového letopisu“ neboli časové osy s datací zásadních událostí.

Svazek Byl jsem dobrej by svojí dotažeností a obsažností působil jako definitivní shrnutí „života a díla“. Kdyby ovšem protagonista, bohudík, nevykazoval stálou čilou tvůrčí aktivitu. Ostatně iv nejaktuálnějším rozhovoru knihy potvrzuje plány na další album. Zmíní se o něm třeba v momentě, kdy sice odmítá spekulace o nových nahrávkách nedávno na čas obnovené skupiny Flamengo, ale dodává: „Neříkám, že s jednotlivými lidmi už nic neuděláme, třeba na mojí desce.“

Takže čtvrté rozšířené vydání ke zpěvákovým osmdesátinám? Troufám si odhadnout, že bude stejně vítané jako to třetí.