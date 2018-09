RECENZE: Knižní Návraty Josefa Koudelky. Fotograf umanutý a okouzlující

PRAHA Světoznámého fotografa Josefa Koudelku přibližuje kniha Koudelka: Návraty. Není jen obrazovou dokumentací právě probíhající výstavy v pražském Uměleckoprůmyslovém museu, nýbrž svébytnou publikací, která solitéra Koudelku představuje po lidské stránce. V textech, obrazech – i mezi řádky.

Prvním obrazovým materiálem uvnitř velkoryse pojaté knihy není žádné z Koudelkových ikonických děl, nýbrž dvoustrana deníku zobrazujícího noční oblohu s mapou souhvězdí opatřenou ručně psanými poznámkami. „Když spáváte venku, začnete být s hvězdami kamarád. Myslím, že není moc fotografů, kteří viděli tolik západů a východů slunce jako já,“ říkal nad svým deníkem před deseti lety.

Dnes už člen prestižní agentury Magnum venku moc často nespává – v lednu oslavil osmdesátiny. V tom pohledu vzhůru ke hvězdám je ale obsažena klíčová podmínka Koudelkovy tvorby i způsobu života – svoboda. Koudelka strávil mnoho let bez stálého domova, pohyboval se na cestě mezi jednotlivými zeměmi, přáteli, kolegy profesionály a zejména svými fotografickými tématy. Návraty v Koudelkově podání nejsou vracením se do míst zatížených vzpomínkami a osobním sentimentem, ale patří jeho práci, mnoho let budovaným a pečlivě cizelovaným tematickým cyklům. Návraty jsou Koudelkovou metodou, jak je znovu a znovu zkoumat a zachycovat.

Nezařaditelný

Kniha svou obrazovou částí odpovídá chronologickému uspořádání výstavy, autory koncepce výstavy i editory knihy jsou Josef Koudelka a Irena Šorfová. Cykly představují Koudelkovy fotografie od konce 50. let přes světoznámou reportážní sérii Invaze 68 až po velkoformátové panoramatické fotografie krajin, do kterých zasáhl člověk; tomuto tématu se Koudelka věnuje posledních třicet let. Publikaci otevírá sedm dobře zpracovaných textů zabývajících se historickým kontextem Koudelkovy práce, ale též jednotlivými etapami fotografova profesního i osobního života.

Prvním z nich je článek Anny Fárové z roku 1967, který vyšel v italském časopise Camera. Historička a blízká přítelkyně Josefa Koudelky ho v něm již tehdy označila za fotografa nezařaditelného mezi „básníky“ a „reportéry“ a charakterizuje jeho výjimečnou vizualitu i nasazení při dlouhodobém zachycování témat.

Kurátor Uměleckoprůmyslového musea Jan Mlčoch píše o dějinách donátorství v souvislosti se sbírkami fotografie UPM a hlavně velkorysým darem Josefa Koudelky: muzeu věnoval 700 fotografií, výběr ze všech stěžejních cyklů.

Fotograf a publicista Josef Moucha v knize rekapituluje Koudelkovu fotografickou éru do invaze 1968 a Koudelkovy emigrace v roce 1970. Další kurátor, Stuart Alexander, napsal vynikající osobně laděný text zachycující fotografovu exilovou tvorbu. Historik umění Tomáš Pospěch se zamýšlí nad Koudelkovými panoramatickými krajinami a publicista Josef Chuchma mapuje Koudelkovy začátky v kontextu doby i si všímá fotografových návratů pro roce 1989.



Poslední, nejosobnější a biograficky laděný text napsala kurátorka Irena Šorfová, která o Koudelkovo dílo v Česku pečuje už dvacet let a jež patří do okruhu fotografových blízkých přátel.

Zajímavé jsou průniky jednotlivých textů, kdy autoři z různých úhlů popisují důležité mezníky Koudelkova života (například seznámení s Annou Fárovou, odchod do emigrace, návrat do Česka či zvláštní dění kolem retrospektivy ve Veletržním paláci v roce 2002) i opakující se charakteristiky Koudelky jako člověka umanutého, precizního a náročného – a na druhé straně okouzlujícího, srdečného a velkorysého.

Autoři nezávisle na sobě zmiňují i fakt, že fotograf nikdy nenechává své výstavy či publikace na kurátorech, editorech a graficích, ale aktivně je spoluvytváří. Vždy v tom nejvyšším možném měřítku kvality – vyrábí makety, vybírá pořadí snímků, aby spolu smysluplně komunikovaly. Koudelka považuje své fotografické knihy za nadřazenější výstavám. Chápe je jako trvalé hodnoty, které zůstávají poté, co výstavy – byť v sebeprestižnějších světových muzeích a galeriích – skončí. Poslední v dlouhé řadě knih, které o něm u nás i v zahraničí vyšly, je přesně taková – špičkově zpracovaná a nadčasová.