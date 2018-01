RECENZE: Kolo zázraků. Kdo si hraje s ohněm, ten se musí spálit

LOS ANGELES V novém filmu Woodyho Allena Kolo zázraků se odehrává klasická tragédie, kterou spolu ovšem stvořili aspirující dramatik se sklonem k přehánění a bývalá herečka, jež marně vzpomíná na dny své slávy.

Každoroční setkání s novým filmem Woodyho Allena je tradice, jež neustále stoupá v ceně – celkem bez ohledu na to, do které z přihrádek svých inspirací neúnavný tvůrce sáhne.

Tentokrát se vrací k postavě ženy v jistém věku, která svádí truchlivý boj o své sebepotvrzení a důstojnost, podobně jako třeba hrdinka filmu Jasmíniny slzy v podání Cate Blanchettové nebo všechny postavy, které v Allenových filmech nezapomenutelně ztvárnila Judy Davisová. Ta jako by nynější hlavní představitelce Kate Winsletové v některých scénách přímo předehrávala.

Se směsicí soucitu a sarkasmu se tentokrát Woody Allen vrací do 50. let 20. století za čtyřicetiletou servírkou Ginny, která bydlí přímo pod velkým kolem, v prostorách bývalého panoptika v zábavním parku na Coney Islandu. Bývalá herečka tam skončila poté, co se rozpadlo její první manželství a zmatená Ginny vzala zavděk svazkem se zemitým Humptym, který se na Coney Islandu stará o atrakce a jeho vášní je rybaření. Ginnin život neulehčuje ani její podivínský synek, který nejenže vášnivě rád chodí do kina, ale s ještě větší vášní rozdělává ohníčky.

Když jednoho dne Ginny potká pohledného, o dost mladšího plavčíka Mickeyho (Justin Timberlake), brzy se do něj osudově zamiluje. Ve stejné době však také pod její střechou najde azyl Humptyho dcera z prvního manželství Carolina (Juno Templeová), která prchá před gangsterskými kumpány svého manžela i před FBI. A stejně jako to dosud jiskřilo mezi Mickym a Ginny, přeskočí nová jiskra také mezi Mickym a Carolinou. Cesta k tragédii je jasně vytyčena a postavám nezbývá, než po ní dojít až k hořkému konci.

Je to nicméně tragédie nahlížená s odstupem, který je od počátku daný osobou vypravěče. Tím je samotný plavčík Mickey, který se divákům hned zkraje svěří, že studoval klasické evropské drama a sám má ambice stvořit velké dramatické dílo, což s sebou ponese sklon k přehnané dramatizaci děje a významovou zatěžkanost klíčových situací. Hlavní roli ve svém vyprávění navíc Mickey svěřuje bývalé herečce, jejíž zraněné ambice léta čekaly na své nové uplatnění. Woody Allen tak s potutelným úsměvem relativizuje velké drama, které divákům předkládá, aniž by ale zlehčil jeho nejhlubší podstatu. Tím, že Ginny nakonec nedokáže dostát roli klasické tragické hrdinky a použít nůž, který třímá v ruce, je její neštěstí jen podtrženo.

Souboj příběhů

Ginnin boj s mladší sokyní je odsouzen ke krachu, ale není to jen otázka jejich rozdílného věku. O přízeň mladého plavčíka Mickeyho soupeří také životní příběhy obou žen. Ten Ginnin se mu zprvu zdá dojemný a vzrušující. V konfrontaci s Carolininou divokou gangsterskou historkou ovšem Ginnin příběh zpackaného života bledne v únavnou banalitu.



Kolo zázraků je především empatická hra Woodyho Allena s diváky, s příběhem, s postavami. Nepřináší nějaké ohromující nové sdělení, naopak rozehrává děj, na jehož konec lze od začátku dohlédnout. Kouzlo, které Woody Allen stále ovládá, spočívá v tom, jak s takovým materiálem zachází a jakou formou jej předkládá. Nostalgické zasazení děje do poloviny 20. století s sebou mimo jiné nese připomínku Allenova zásadního filmu Annie Hallová (1977), jehož hrdina Alvy Singer také v dětství žil na Coney Islandu, jen ne pod velkým kolem, ale pod horskou dráhou. Kolo zázraků se odehrává o dekádu později, a tak by už Alvy byl spíše ve věku dramaticky nadaného plavčíka Mickeyho.

Hlavní hrdinka Ginny je i díky přesvědčivému výkonu Kate Winsletové výrazná a nadlouho zapamatovatelná a z větší části se Woodymu Allenovi osvědčil i nápad obsadit do role Mickeyho zpěváka Justina Timberlakea. Celý snímek funguje jako návštěva v nostalgickém zábavním parku, kde se dočkáme intenzivních zážitků, ale nemusíme je brát tak docela vážně. Přesto nám mohou leccos dát.