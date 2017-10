RECENZE: Krvavá léta na Streamu jsou jako červený hadr na slušné Čechy

Internetová televize Stream.cz už delší čas není pouze o politické satiře, nebo o pořadech které bavily pouze Internetovou generaci. Stále více a více se Stream.cz pouští do oblastí dříve příslušejících spíše veřejnoprávní televizi. Janek Rubeš a jeho svatý boj za lepší taxikáře a směnárny je dnes už legendární a byl to právě on kdo v rámci Streamu odstartoval kvalitní publicistiku.

Nově se k němu přidal Jiří Padevět (ředitel nakladatelství Academia, za knihu Průvodce protektorátní Prahou získal naprosto zaslouženě Magnesii Literu), který se rozhodl s kamerou vypravit na nejtemnější místa, kde se udály nejhorší masakry v letech 1938 až 1953.



Už z těchto letopočtů je patrné, že nepůjde o žádnou procházku růžovým sadem a že se Jiří Padevět pustil do oblasti, která ještě dnes dokáže otevřít nejednu sotva zacelenou ránu. Díly, které se budou týkat všemožných nacistických zvěrstev, asi velký zájem veřejnosti nevzbudí - o těchto činech toho bylo natočeno a napsáno nespočetně. I když Jiří Padevět se snaží o moderní pojetí a rozhodně se mu daří najít zajímavé skutečnosti (například, že existuje památník zločinů Gestapa v budově Ministerstva obchodu a průmyslu asi jen tak někdo neví - já to tedy nevěděl a rozhodně se tam plánuji podívat).

Podstatně větší zájem veřejnosti a nebál bych se říct až bouři budou sklízet díly, které se budou věnovat českým poválečným zločinům. Ať už se jedná o masakr u Postoloprt, nebo další zvěrstva odsunu sudetských (českých!) Němců. Už podle prvních komentářů pod druhým dílem se Jiří Padevět stane pro mnoho “slušných Čechů” příslovečným červeným hadrem.

Za to mu tleskám. Nebojí se jít do kontroverzních témat a tato témata podává tak, že i historií nedotknutý facebookový hrdina se musí před jeho argumenty sklonit (nebo by alespoň měl, kdyby na to měl dostatek osobní odvahy).

Líbí se mi, že autor a moderátor v jedné osobě dokáže o silných tématech nejen hovořit s vědeckým nadhledem, ale také zapojuje svůj názor a tím se jasně vymezuje - podle mě tím dodává jednotlivým dílům ještě větší autentičnost a vtahuje tím diváka více do děje.

Krvavá léta bych doporučil jako úvodníky pro všechny hodiny dějepisu, které budou rozebírat právě těch děsivých 15 let Československé historie - vydají za víc, než většina učebnic (a mnohdy i učitelů).

Recenze vyšla na serveru mediahub.cz.