LOS ANGELES Na pět Oscarů nominovaný režijní debut čtyřiatřicetileté herečky a scenáristky Grety Gerwigové Lady Bird se s úsměvem ohlíží za tím, co milujeme, aniž o tom víme.

Lady Bird je tajuplné a okolí poněkud iritující jméno, které sama sobě dala studentka katolické střední školy v kalifornském Sacramentu. Dívka, která se původně jmenovala Christine, je přesvědčená, že vše, co prožívá, stojí za starou belu: škola je staromódní, domácí podmínky bídné, rodiče neúspěšní, starší bratr Miguel a jeho přítelkyně Shelly trapní. Píše se rok 2002 a New York je otřesen nedávnými teroristickými útoky, ale Lady Bird McPhersonová by i tak dala cokoliv za to, aby mohla odejít na vysokou právě tam. Opustit dusivé maloměstské prostředí a rozletět se do svobodného světa je sen, kterému podřizuje veškeré své snažení. Zčásti to činí tajně, protože její matka by byla mnohem raději, kdyby Christine studovala někde poblíž, spořádaněji a levněji.

Ještě než se ale tato možnost reálně přiblíží, musí Lady Bird dokončit svůj poslední rok na střední a my s ní prožíváme její všednodenní příhody – první (a druhou) lásku, účast ve školním muzikálu, turbulence ve vztahu s kamarádkou Julií, s učitelským sborem a zejména s matkou, která je stejně tvrdohlavá jako Lady Bird. Adolescentčina zarputilá revolta je ne utuchající a zároveň dojemně nevinná. Nejradikálnější gesto vidíme v intenzivní úvodní scéně, a ačkoliv později dojde také na výstup, kvůli kterému Lady Bird dočasně vyloučí ze školy, nejde tu o žádnou opravdovou zášť nebo vztek. Všechny hrdinčiny výboje i odpovědi na ně jsou vesměs neškodné, úsměvné a vlastně láskyplné. Katolická škola není žádná středověká instituce, učitelský sbor tvoří milí, jen někdy trochu nemotorní lidé s vlastními problémy a ani samotná víra nepředstavuje nijak nesnesitelnou či násilně vnucovanou ideologii. Nikdo tu není doopravdy zlý a i zklamanou zamilovanost lze přeměnit v srdečné přátelství.

Láskou překypují také Christinini v podstatě velmi tolerantní rodiče, i když matka svůj cit občas skrývá za pedanterii a kritické připomínky. A podobné je to s celým Sacramentem a jeho malými poměry: i když se je Lady Bird ze všech sil snaží opustit, má jejich světlé stránky zaryté hluboko v srdci.

Režisérka Greta Gerwigová se v Lady Bird vyznává ze své vlastní lásky k rodnému Sacramentu, kterou, jak říká, naplno pocítila až poté, co se podobně jako hrdinka filmu přestěhovala do New Yorku. Lady Bird je autorčin chápavý a omluvný pohled na mladistvou vzpouru, která je nutná, ale často nespravedlivá.

Čas na slepičí polévku

Zásadní oporou snímku je vedle osobního vkladu autorky také herecké obsazení: Saoirse Ronanová svou postavu dokonale vystihuje ve všech nuancích a totéž platí o jejím protějšku, Laurie Metcalfové v roli matky (publikum ji bude nejspíš znát coby matku Sheldona Coopera ze seriálu Big Bang Theory, především se ovšem jedná o vynikající divadelní herečku). Režisérce se také příkladně podařilo uskutečnit záměr, aby ve filmu nebyly účelově vytvořené „služebné“ postavy: i ty vedlejší mají vlastní osobnost i příběh a žijí plnohodnotnými životy. I díky tomu o celém filmu platí, že přirozeně a radostně dýchá.

Příběh o jednom mírně problematickém dospívání je programově „malý“ a po všech stránkách smířlivý. Bylo by asi možné mu vyčíst, že je až příliš idylický a vytěsňuje skutečné potíže a konflikty, které mohou nastat a nelze je přejít dojatým ohlédnutím. Také však lze docela dobře akceptovat, že drásavé pohledy nabízejí mnohé jiné filmy a trocha vkusně a zábavně podané „slepičí polévky“ je někdy k nezaplacení.