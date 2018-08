RECENZE: Miss Hanoi. Nová česká detektivka zamrzla ve stádiu pokusu

PRAHA/VARNSDORF Snímek Zdeňka Viktory Miss Hanoi má sympatickou ambici ukázat život vietnamské komunity v Česku. Divák ovšem musí tomuto záměru hodně fandit, aby strávil klopotně odvyprávěnou detektivní zápletku.

Hlavní hrdinkou je začínající policistka Anh (Ha Thanh Špetlíková), která se musí vypořádat s řešením zločinu, jehož stopy vedou do místní vietnamské komunity a přímo mezi její nejbližší. V severočeském příhraničním městečku je totiž nalezen mrtvý český mladík. Ten byl před několika lety, ještě jako mladistvý, odsouzen za vraždu vietnamské dívky z vlivné rodiny, s jejímž bratrem tehdy Anh chodila. Teď to vypadá, že se někdo čerstvě propuštěnému pachateli pomstil.

Případ dostane na starost nerudný kapitán Kříž (David Novotný) z okresní kriminálky a Anh si přibere jako parťačku – zejména kvůli tomu, aby se dorozuměl s Vietnamci. Anh ovšem dokáže mnohem víc než jen překládat a nakonec je to především ona, kdo přijde záhadě na kloub. Stojí ji to ovšem mnoho důvtipu, statečnosti a morálního uvědomění. A výsledek pro ni není žádná výhra.



Energii a odlehčení dodává snímku figura kapitána Kříže – hulváta a rasisty, ale zároveň zkušeného vyšetřovatele. Výkon Davida Novotného je zábavný, a kdyby o pár procent ubral, byl by snad i věrohodný. Těžko se však věří už jen tomu, že vyšetřování zločinu souvisejícího s vietnamskou komunitou dostane přidělené policista naprosto nepoznamenaný jakýmikoliv poznatky o Vietnamcích v Česku. Křížovy rasistické vtípky testují odolnost jeho vietnamské kolegyně i vkus diváků, ne vždycky ale dávají v dané situaci smysl – a působí pak dost křečovitě. I tak je jiskření mezi Křížem a Anh tím nejlepším na celé Miss Hanoi. Ha Thanh Špetlíková drží s Davidem Novotným celkem statečně krok; o většině ostatního hereckého osazenstva všech národností se dá říci alespoň to, že mu nechybí snaha.

Byl by to docela sympatický a atraktivní způsob, jak může většinová společnost nahlédnout do způsobu života a zvyklostí Vietnamců, jejichž starší generace si oddřela nekonečné hodiny na tržnicích a ve večerkách a nyní vkládá naději do svých potomků. To by ale nesměla být detektivní zápletka vymyšlená a odvyprávěná s až dětinskou naivitou a celý snímek by musel působit jinak než jako trochu delší epizoda průměrného seriálu na Nově.