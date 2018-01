RECENZE: Na konci světa. Dějištěm velké romance mohou být i britská vřesoviště

YORKSHIRE Jeden z britských filmových objevů loňska Francis Lee ve svém celovečerním debutu Na konci světa s nadějí a citem sleduje přerod zamilovaného mladého farmáře z Yorkshiru.

Stejně jako v případě filmu Call Me By Your Name i cesta filmu Na konci světa po kinech začala už před rokem na festivalu Sundance. Tam britský snímek získal cenu za režii, pak se objevil třeba na Berlinale, v Karlových Varech či na Letní filmové škole, kde si v diváckém hlasování v rámci nové sekce LFŠ uvádí zajistil místo v české distribuci.

A stejně jako Call Me By Your Name i Na konci světa s velkou empatií vypráví o prvním velkém citu, silném tak, že může pozměnit život, a jeho protagonisty jsou dva mladí muži. V tomto případě syn nemocného farmáře, který jen neochotně drží malý rodinný podnik nad vodou, a jeho rumunský pomocník. Yorkshirská romance to na rozdíl od výše zmíněné adaptace románu Andrého Acimana až k oscarovým nominacím nedotáhla. Britská nezávislá filmová cena pro nejlepší domácí snímek či nominace ve stejné kategorii na cenu britské filmové akademie BAFTA ale není pro celovečerní debut režiséra a scenáristy Francise Leeho málo.

Čtyřicátník Lee z dost podobné farmy v severní Anglii utekl ve dvaceti a začal kariéru jako herec. Ne moc úspěšně, nejspíš i díky tomu ovšem věděl, jak s herci pracovat. K výkonům, které dostal z Rumuna Aleca Secareanua a především z dosud málo známého Brita Joshe O’Connora, pomohla jistě i rigorózní příprava. Oba mladíci strávili několik týdnů prací na farmách, Lee s nimi pak točil chronologicky a odděloval je od sebe, dokud se nesblížily i jejich postavy. Oba jsou ve svých rolích maximálně přesvědčiví.



Secaraeanu umí až dokonale moudrého Gheorgheho podat dostatečně životně. O’Connor udivuje schopností čitelně, ale neokázale odehrát všechny citové pochody frustrovaného Johnnyho, jenž se poprvé odhodlává někomu otevřít. Lee neovlivňuje náladu diváků hudebním doprovodem až do závěrečné části, místo slov spoléhá na obraz (což je v případě některých dialogů dobře).

O‘Connor má tak na pozadí liduprázdných větrných vřesovišť velký prostor k obnaženému portrétu silných vnitřních hnutí kluka, jenž všechno dělá ve spěchu, naštvaně a neumí si vychutnat jídlo ani sex. Hercův vyzrálý, silný výkon unese všechna malá zaváhání debutujícího filmaře, především ta scenáristická.

Chladný zabahněný kraj

Leeho vlastní kořeny, znalost prostředí a místa nicméně přispívají k jeho režijní jistotě a autenticitě snímku. Romance docela přímočaře, ale od srdce ukazuje jednu z těch jednoduchých pravd – že je lepší si do života pustit druhé a nemá cenu bát se usilovat o štěstí. Britská rodina, jejíž rutinu Gheorghe naruší, působí obyčejně. Každý má své problémy, nikdo neumí se svými blízkými jednat pokaždé vlídně, často si úplně nerozumí. Všichni se ovšem mají opravdu rádi, tím ostrovním způsobem, kde lásku odhalují gesta, ne slovní výlevy. Když se své city Johnny konečně pokusí vyjádřit slovy, postará se o krásně dojemnou scénu. Závěr vůbec patří k nejsilnějším momentům snímku a pomáhá v tom i odkládané použití hudby, především songu Patricka Wolfa The Days.

Na konci světa se občas inzeruje jako Zkrocená hora z Yorkshiru, vzhledem k tomu, že hrdinové si přitažlivost poprvé vyjeví během osamoceného hlídání ovcí. S dvanáct let starým dramatem Anga Leeho novinku spojuje také motiv oblečení jako mementa (tady svetru), zprvu odlišných přístupů protagonistů ke vztahu a fyzičnost O’Connorova výkonu. Johnnyho uzavření evokuje i svěšenými rameny a hlavou, jejíhož příkladu následuje kamera, záměrně nesnímající Yorkshire jako úchvatnou romantickou krajinu sester Brontëových, ale jako chladný zabahněný kraj.

Vyznění a přístup ke gay tematice ovšem novinka sdílí spíš s onou stejně starou romancí Call Me By Your Name. Homosexualita zvýrazňuje Johnnyho izolaci. Její přijetí ale pro něj není takový problém jako srovnání se s osudem farmáře, který si také sám nezvolil. Pozitivní změna, kterou má na popudlivého mladíka vyzrálý, přesto anglickou společností zprvu odmítaný imigrant, dodala filmu po brexitu i politický podtext. Romance Na konci světa ovšem citlivě as odzbrojující nadějí vypráví především o přístupu k životu, jenž není tolik závislý na zemi původu nebo sexuální orientaci.