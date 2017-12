RECENZE: Největší showman. Bezcitného podnikatele vylíčil muzikál jako lidumila

LOS ANGELES Muzikál Největší showman nominovaný na tři Zlaté glóby představuje zakladatele slavného cirkusu v době, kdy provozoval panoptikum s trpaslíky a vousatými ženami. Dost kuriózně jej oslavuje coby průkopníka, který osvobodil menšiny a dal jim prostor k seberealizaci.

Až budou jednou hollywoodské filmy připravovat roboti (a třeba už se tak i děje), budou výsledky jejich práce nepochybně vypadat podobně jako muzikál Největší showman. Snímek debutujícího australského režiséra Michaela Graceyho předpisově plní kritéria filmu, který má vyhovět agendě doby svého vzniku a přizpůsobit jí historická fakta. K tomu nabízí náležitě sympatické a pohledné hrdiny a přitažlivý příběh, zohledňuje zastoupení etnik a přístupnost mládeži a samozřejmě vytváří efektní taneční a hudební čísla se strojově odměřenou dávkou emocí a humoru.



Základem děje Největšího showmana je vzestup amerického podnikatele P. T. Barnuma (1810 – 1891), který vyšel z chudých poměrů a dotáhl to až k celosvětové slávě včetně audience u britské královny a také toho, že se dodnes používá termín „barnumská reklama“. Phineas Taylor Barnum původně vydával noviny, pak ale rychle přišel na to, že lid se vždycky rád pobaví kuriozitami všeho druhu viděnými na vlastní oči. Počátky jeho podnikání v showbyznysu (ty skutečné, nikoli zpodobněné v nynějším filmu) mají ducha povídek Jaroslava Haška: prvním Barnumovým hitem byla slepá a téměř chromá stará černoška, kterou koupil a vydával ji za někdejší chůvu George Washingtona, které je 161 let. Vystavoval ji až dvanáct hodin denně, a když zemřela, uspořádal její veřejnou pitvu.

Slavnou atrakcí jeho pozdějších show byl „Generál Paleček“, chlapec z Barnumova vzdáleného příbuzenstva, který brzy po narození přestal růst. Barnum jej vystavoval od doby, kdy chlapci byly čtyři roky (a prezentoval jej jako jedenáctiletého), v pěti pil hoch pro pobavení publika víno a v sedmi kouřil doutníky. K tomu se naučil zřejmě i řadu skutečných jevištních dovedností a stal se celebritou. Sám Barnum se postupně dopracoval k morálním postojům, z nichž některé nepochybně zaslouží ocenění: během občanské války se vehementně angažoval proti rasismu a otrokářství a podporoval Unii, což mu vyneslo mimo jiné i žhářský útok od stoupence Konfederace. Na druhé straně mu to nebránilo v provozování minstrelů, kontroverzních zábav, v nichž se bílí herci maskovali za černochy a bavili publikum na jejich úkor.

Barnum měl obecně svérázná etická kritéria: zakládal si na svém umění vytvořit „humbuk“, ten však musel být vždy ospravedlněn tím, že publikum si odnese skutečný zážitek v ceně vstupenky. Vášnivě bojoval proti podvodníkům, kteří takovou hodnotu nenabízejí, zejména mu v žaludku leželi spiritisté a jejich média.

Švédská svůdkyně nemá šanci

Snímek Největší showman si z Barnumovy osobnosti vzal některé základní rysy, naložil s nimi ovšem hodně volně. Muzikálový P. T. Barnum (Hugh Jackman) je téměř od počátku svobodomyslný humanista, který svým účinkujícím z řad všemožných menšin dává prostor ke svobodnému vyjádření, pomáhá jim rozvíjet jejich osobnosti a brání je před útoky pohoršeného davu. Je vzorný otec a věrný manžel, který sice vyveze na slavné turné švédskou pěvkyni Jenny Lindovou, ale když ta projeví zájem o intimnější sblížení, Phineas po vzoru Homera Simpsona zděšeně prchne k manželce. Rozlícená svůdkyně turné ukončí a uvede Barnuma do finančních potíží. (Ve skutečnosti k rozkolu došlo proto, že se švédské pěvkyni a filantropce zošklivila Barnumova křiklavá propagace, nicméně rozchod byl smírný, pěvkyně turné dokončila a Barnum na něm vydělal čtyřikrát víc, než do něj vložil.)

Romantickou linku obstarává vedlejší příběh Barnumova společníka Phillipa Carlyla (Zac Efron), jenž se zamiluje do černé akrobatky Anne Wheelerové (Zerndaya). Po nutném zakolísání pod společenským tlakem prokáže mladík svou lásku neotřelým způsobem, když pro Anne vyrazí do hořící budovy. A P. T. Barnum (který ve skutečnosti běžně uplácel novináře) se nakonec dočká pochvaly i od škarohlídského žurnalisty, který uzná hodnotu jeho produkcí. Na některý ze Zlatých glóbů by to mohlo stačit.