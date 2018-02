RECENZE: Nekonečná cesta. Podívejte, takhle my tu budujeme socialismus

PRAHA Drama Američanů, kteří se nechali nalákat Stalinovými sliby k přesídlení do Sovětského svazu, otevřelo ve čtvrtek v Praze přehlídku Severská filmová zima.

Po krachu na newyorské burze přizval Stalin pracující z celého světa k budování Sovětského svazu. Uvěřilo mu více než deset tisíc Američanů a Kanaďanů, z toho přes šest tisíc patřilo k americkým Finům. Velká část z nich skončila v hromadných hrobech.

Snímek, jejž natočil jednačtyřicetiletý režisér Antti-Jussi Annila, vychází z knižního bestselleru Anttiho Tuuriho. Líčí příběh fiktivní postavy jménem Jussi Ketola: navrátilec z Ameriky, jenž se netají svými sympatiemi k socialismu, hospodaří se svou rodinou doma ve Finsku. Tamní fašisté jej však jednoho dne unesou k sovětským hranicím a donutí jej k emigraci. V Sovětském svazu se Jussiho ujme finský pracovník rozvědky Kallonen, který jej přidělí do kolchozu Hopea v Karélii, kde žijí a pracují nadšení přistěhovalci z Ameriky. Jussi má mezi nimi hledat špiony, to ale dělat nehodlá a naplno se zapojí do života kolchozu (spíše ovšem amerického ranče).

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA ■ Přehlídka kinematografie severských a pobaltských států nabídne celkem 28 snímků. Začne 8. února v pražském kině Lucerna a následně se posune do dalších 13 měst po celé České republice, mj. do Brna, Ostravy, Ústí nad Labem či Zlína. K výrazným filmům patří například estonská retro komedie Hrdinové o útěku tří mladíků ze sovětského Estonska za pohodlnějším životem ve Švédsku nebo norská dokumentární komedieDRIB, pojatá jako hraná rekonstrukce přípravy marketingové kampaně nejmenovaného energetického nápoje.

Množí se však znepokojivé signály – například se zjistí, že opustit SSSR už není možné. Jussiho stesk po domově časem utlumí založení nové rodiny s Američankou Sarou. Režim ale utahuje šrouby, přistěhovalecké kolchozy považuje za semeniště nepřátel az ráje se stává peklo. Dojde na kruté výslechy, deportace do lágrů i masové popravy. Jussi přichází o všechno kromě vlastního života. Nezbývá mu než znovu utíkat a doufat, že se za hranicemi shledá se svou původní rodinou.

„Živagovský“ příběh má nespornou emocionální sílu, i když je režisér při vytváření zamýšlených obrazů až příliš přímočarý – ať jde o rančerskou idylu, nebo o drastické zobrazení perzekucí. Jako často v případě podobných snímků jsou tím nejsilnějším prvkem reálné události, k nimž příběh odkazuje.