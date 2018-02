RECENZE: Nit z přízraků je velmi elegantně ušitá patologická romance

LONDÝN Daniel Day-Lewis se loučí s herectvím elegantní retro novinkou Nit z přízraků. Za jejím skvostným zevnějškem se ale skrývá odtažitá romance o nezdravém vztahu stárnoucího egocentrika a ambiciózní dívky.

Daniel Day-Lewis oznámil herecký důchod, což by znamenalo, že jeho posledním filmem se stala Nit z přízraků. Novinka režiséra Paula Thomase Andersona se tento týden představuje v českých kinech jako pátý z devíti kandidátů na Oscara pro nejlepší film. K tomu získala i dalších pět nominací, za režii, hudbu, kostýmy a dva herecké výkony. Tolik oscarové štědrosti se u díla filmaře, jehož předchozí snímek Skrytá vada se přehlížel se zmateným nepochopením, nečekalo. Nit z přízraků je sice vysoce elegantně a mistrně natočený snímek, ovšem ve svém jádru také poněkud unylá a nedostupná psychotická romance.

První polovina z víc než dvouhodinového filmu sleduje něco, čemu se už věnovalo mnoho dalších příběhů – vztah staršího workoholika považovaného za génia ve svém oboru a mladé, nezkušené dívky. V tomto případě jde o módního návrháře Reynoldse pohrdajícího jakoukoliv vulgaritou a servírku, cizinku Almu, která nemá nic jiného na práci než učit se tiše pohybovat mezi jeho rituály. Pravidla módního domu se musí podřizovat pánovi, jehož umění ho platí. Jeho chladná, neprovdaná, majetnická sestra s chutí poučuje každou z řady dívek, jak si nehlučně namazat máslo na toast nebo proč pro Reynoldse nechystat překvapení.

Než toto retro z poválečného Londýna začne rozčilovat feministicky smýšlející diváky jako přežitek zcela mimo současnou náladu v Hollywoodu, Alma zásadně zamíchá jasně rozdanými kartami a ukáže svou neochotu stát se další z živých krejčovských panen.

Život za zrcadlem

Citový život protagonistů přitom jako by zůstával za zrcadlem, ne ani tajemný jako spíš vzdálený. Hlavní trio Anderson představí výstižně jednou scénou v úvodu a herci k tomu dlouho nemají moc co přidat. Daniel Day-Lewis vyzařuje vše potřebné, charisma, přecitlivělost vůči sobě a necitlivost k druhým, Lesley Manvilleová vybalancuje ocelovou pragmatičnost, obdiv i despekt k bratrovi. Mezi nimi svůj prostor hrdě a živě hájí Lucemburčanka usazená v Německu Vicky Kriepsová, dosud nejvíc známá ze snímku Mladý Marx. Příběh napsal Anderson sám a bez předlohy, prý inspirován kariérou Španěla Cristóbala Balenciagy, v jehož salónu panovalo přísné ticho, a Hitchcockovým filmem Mrtvá a živá, v němž manželství mladé ženy ruší stín předchozí manželky. Jeho postavy zůstávají sešněrovány v genderových stereotypech, až v druhé půli se postupně odhalí tvar pokřivené romance, obsesivní touhy milovat i pracovat a sadomasochistické mocenské hry.

Samozřejmě, ne že by toto předivo zamotaných nitek dysfunkční milostné aféry a přesunů submisivity a dominance utkalo stejně levnou látku jako Padesát odstínů svobody, které přijdou do kin už za týden. Od srovnání s komerční konfekcí zachraňuje Andersona jeho vytříbený cit pro vedení herců, aranže mizanscény a pro obraz a zvuk. Nit z přízraků od prvních minut poskytuje audiovizuální slast. Za kamerou jemně a poklidně snímající měkké tlumené barvy stál sám režisér. Jeho oblíbený skladatel Jonny Greenwood zklidnil své jindy výraznější tóny do nápodoby romantických skladatelů minulosti, jejichž skladby mu i pomáhají se soundtrackem příjemným a lehkým jako krajka.

Film sám je krásný jako večerní róby, ne však ty, které vyrábí Reynoldsův salón a jež svou staromódní elegancí mohou dál zvýrazňovat poměrně jasně viditelný charakter jejich tvůrce. Melodrama proplétají nitě černé komedie, započaté už pojmenováním hlavního egoisty příjmením Woodcock.

Tuctové tělo

Anderson zůstává věrný své neklidné ironické krutosti a těžko proniknutelným a pochopitelným postavám. I s nimi dokázal vytvořit fascinující díla jako Až na krev neboMistr, když se zabýval podstatou kapitalismu nebo scientologie. Ne že by patologie milostného vztahu obecně nestačila na nezapomenutelný film. Jako umění ji už pozoruhodně zabalil například Peter Strickland ve své romanci Pestrobarvec petrklíčový.

V tomto případě ale Andersonovo filmařské mistrovství, hlasitě vykřikující své kvality, zakrývá jen tuctové tělo. Nit z přízraků je i příběhem z přízraků. Filmový ekvivalent snových mdlob při koncertu klasické hudby zkombinované s módní přehlídkou v mírně klaustrofobním, dusivém sále.