RECENZE: Potvora. Rozzuřená patnáctimetrová žena zaútočí na festivalu Scandi

PRAHA Trpká komedie dánského režiséra Christiana Tafdrupa o tom, jak svůdně snadné je dostat se pod pantofel, se ještě před vstupem do běžné distribuce představí na přehlídce Scandi.

Snímek s výmluvným názvem Potvora představuje podobný typ ženy, jaký například před lety zachytila česká režisérka Irena Pavlásková ve filmu Čas sluhů. Zde je ovšem portrét „masožravé“ partnerky úspornější a postupné deptání její oběti je výhradním, vtipně rozehrávaným motivem filmu.

Divák se stává bezmocným souputníkem hlavního mužského hrdiny Rasmuse, dobráckého třicátníka, který ještě tak docela nepřekonal pubertu a jehož plánům do života dominuje motocyklový výlet po Argentině. Během jednoho večírku vzbudí Rasmus pozornost sympatické Marie a oboustranná zamilovanost je záhy na světě. Maria se nastěhuje do Rasmusova bytu a učiní z něj toho nejšťastnějšího muže na světě.

Brzy ovšem začne energická Maria opanovávat Rasmusův životní prostor. Přestaví nábytek, vysloví pochybnost nad nutností uchovávat Rasmusovu sbírku kompaktních disků a DVD a Rasmus se své milované kolekce (stále šťasten) vzdá. Plánované aktivity se začnou psát do kalendáře za použití speciálního systému barviček, který Maria vymyslela. Pozná se tak, které činnosti považuje Rasmus za opravdu důležité. A brzy pochopí, že pravidelný fotbal s ostatními třicetiletými chlapci by to být neměl...

Rasmusův osud je od začátku zpečetěn a není mu pomoci – jej, ale i Marii stravuje vzájemná závislost. On ji beznadějně miluje, ona miluje svou nadvládu nad ním. Hraje si s ním jako kočka s myší a hra ji baví, dokud se myš alespoň z posledních sil hýbe. Skvostná je takřka bezeslovná scéna v galerii, kde umělecký analfabet Rasmus čelí rostoucímu Mariinu pohrdání a její tichá zuřivost z něj učiní vylekanou kořist.

Dílo Christiana Tafdrupa ovšem rozhodně není jen plačtivé fňukání nad sadismem žen. Jeho vnímavá komedie vyniká mužskou sebeironií, s níž předvádí Rasmusovo slabošství a jeho postupnou a nevyhnutelnou porážku. Chceme-li, můžeme v tomto filmu spatřovat obecnější výpověď o ustupujícím mužském sebevědomí v naší civilizaci. I jen jako samostatná případová studie je ale zábavný a zároveň poučný (až tedy na to, že ukazuje, že muži Rasmusova typu jsou z principu nepoučitelní).



Rasmus by se rád viděl jako „The Dude“ z kultovního filmu The Big Lebowski, jehož plakát si vyvěšuje v pokoji, pokud Maria nemá jiné plány nebo když s ním zrovna nebydlí. Daleko výstižněji ale jeho situaci vykresluje plakát béčkového hororu z 50. let Attack of the 50 Foot Woman, který visí o kus vedle. Režisér v pravý čas trefně využije korespondenci těchto dvou obrazů.

Tafdrupovu snímku sluší převládající civilní charakter i již zmíněná jemná sebeironie. K pochopení autorského záměru by naopak nejspíš ani nebyly potřeba Mariiny zálibné pohledy do kamery, když se její plány daří a Rasmus vbíhá do další pasti...