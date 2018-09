RECENZE: Predátor: Evoluce. Svět se mění a po zuby ozbrojený Predátor s ním

LOS ANGELES Když přiletěl slavný dokonale vyzbrojený mimozemšťan v roce 1987 na zeměkouli poprvé, zdálo se všechno o dost jednodušší.

Scénář akčního sci-fi snímku Predátor z roku 1987 bylo možné stručně shrnout slovy „řežba v džungli“. O vizuální dojem se postaraly rovným dílem bicepsy Arnolda Schwarzeneggera a termokamerou snímané záběry lidských těl z pohledu zákeřného mimozemšťana.

Od té doby se ve světě filmu i v tom skutečném leccos událo. Publikum si zvyklo na sofistikované efekty a důmyslná superhrdinská dobrodružství. Násilí z módy nevyšlo, ale i jeho zobrazení se mění. A zároveň se proměnilo pojetí rodinné podívané – tou chce dnes být v podstatě každý hollywoodský film, který touží po slušných tržbách. Proto i nový Predátor, byť zůstává do 15 let nepřístupný, už necílí jen na adolescenty, kteří si chtějí užít pořádné „maso“.

Střílet jako bioložka



Predátor tentokrát do hry zapojil alespoň náznak ženského pohledu a také důležitého dětského hrdinu –hlavní postava má sympatickou exmanželku a malého syna. Ba co víc, je to syn s Aspergerovým syndromem, což hraje v příběhu významnou roli. Také se tu řeší globální oteplování, a řeč přijde dokonce na Forresta Gumpa. Ani samotní predátoři už nejsou jen nesrozumitelní zabijáčtí sběratelé lidských lebek (není pochyb, že divákům jejich motivace po léta vrtala hlavou). Ve filmu nechybí ani pejsek – a není jen jeden.

Nezměnilo se to, že s mimozemským nepřítelem i tentokrát bojuje podobná parta jako kdysi, tedy oddíl válečníků as nimi jedna žena. Střet se však posunul do civilizovaných končin a okázalou maskulinitu z 80. let vystřídala přehlídka křehkých duší: velitel a elitní odstřelovač Quinn McKenna (Boyd Holbrook) totiž ke svým spolubojovníkům přijde tak, že je s nimi převážen autobusem z vojenské psychiatrické nemocnice. On jediný je tam neprávem, ti ostatní trpí především různými následky válečných traumat. Spolubojovnice těchto „jiných“ hrdinů intelektuálně povýšila – zajatkyni z povstaleckého tábora nahradila evoluční bioložka, která se samozřejmě umí skvěle ohánět zbraněmi.

Tvůrcem nového Predátora je Shane Black, který si zahrál v tom prvním v roce 1987 – jeho Hawkins tam zaujal zejména vyprávěním vtipů o dámském přirození. Na podobnou sortu anekdot a výraziva dojde i zde, dílem proto, že jednu z postav obdařil autor Tourettovým syndromem. Navzdory tomu a přesto, že se nový film neobejde také třeba bez zálibného pohledu na vyhřezlá střeva, je jeho převažující tón jiný a blíží se již zmiňovaným superhrdinským příběhům s rodinným potenciálem. Součástí režijní filmografie Shanea Blacka je velkofilm Iron Man 3 a i jeho stopy lze v DNA nového snímku snadno objevit.

Výsledkem je snaživě zkonstruovaná zábava pro novou éru, která vědomě opustila přímočarost původního Predátora – tedy to, proč si jej tak dobře pamatujeme.

PREDÁTOR: EVOLUCE USA, Kanada 2018 Režie: Shane Black Hrají: Boyd Holbrook, Olivia Munnová ad. Premiéra 13. 9.