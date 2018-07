RECENZE: Tísňové volání. Jeden policajt, jeho svědomí a únos na telefonu

PRAHA Dánský thriller Tísňové volání dosahuje s minimem prostředků maximálního účinku: i když se nehneme z policejní telefonní ústředny, rozvine se před námi nápaditý a překvapivý příběh, kterému nechybí ani morální ponaučení.

Asger Holm je policista postavený mimo službu, protože právě probíhá soud kvůli jeho údajnému závažnému pochybení. Místo své obvyklé práce proto zvedá telefony na tísňové lince. Mezi rutinními hovory se náhle objeví jeden velmi neobvyklý: zprvu nesrozumitelně mluvící žena je evidentně obětí únosu.

VARY VE VAŠEM KINĚ

Snímek Tísňové volání je jedním ze tří filmů, které v návaznosti na čerstvě skončený ročník karlovarského festivalu posílá do kin distribuční label KVIFF Distribution. Za diváky takto vyrazil také film Pawla Pawlikowského Studená válka, který získal cenu za režii na festivalu v Cannes a jeho věhlas od té doby strmě stoupá. Pawlikowski za vydatného přispění kameramana Łukasze Żala v sugestivních černobílých obrazech vypráví tragický příběh osudové lásky v politicky rozdělené Evropě v polovině minulého století. Třetím titulem je Mama Brazil, rodinný příběh z předměstí Rio de Janeira o hrdince všedního dne – starostlivé matce čtyř synů, která sní o tom, že jednou bude žít ve velkém domě s vlastním pokojem pro každého. I když je splnění tohoto snu na dosah, pořád to nějak nevychází. A Irene přesto neztrácí naději.

Asger musí vynaložit veškerý svůj důvtip a odhodlání, aby si ze střípků informací postupně poskládal obraz toho, co se patrně přihodilo, a následně se mohl pokusit oběti pomoci. I proto, že jeho vlastní budoucnost je kvůli probíhajícímu soudu v ohrožení, je Asger hodně „naměkko“ a do případu se pokládá snad až příliš vehementně. Z běžného pracovního postupu se stává osobní záležitost a Asger se více než předpisy řídí tím, co mu diktuje jeho vlastní instinkt a svědomí. Cesta do pekla ovšem bývá dlážděna dobrými úmysly...

Třicetiletý dánský tvůrce Gustav Möller stvořil napínavé drama „ze staré školy“ – se zřetelně vyklenutým obloukem, překvapivými zvraty a ukázkovým vnitřním vývojem hlavního hrdiny. Ve změti informací, která se k němu dostává a určuje jeho rozhodnutí, se Asger naučí vážit si pravdy. Nakonec je to pro něj hodnota, která má přednost před vlastním prospěchem a která nesnese žádné kompromisy.

Pomineme-li, že příběh nakládá hodně kreativně s představou o možnostech a kompetencích operátora tísňové linky, podařilo se režisérovi vytvořit mimořádně kompaktní a napínavou podívanou. A to v plném smyslu toho slova, přestože scénář Tísňového volání je v podstatě rozhlasová hra. Jeho těžiště spočívá v na dálku vedených rozhovorech, které dopřávají velké pole působnosti divákově fantazii, pokud jde o to, co se právě odehrává na druhém konci linky. Minimalisticky pojatá vizuální stránka Tísňového volání dokáže tyto představy nejen nerušit, ale také zdánlivě nenápadnými prostředky významně podpořit. Dlouhé detailní záběry Asgerovy tváře fungují jako odrazová deska záhadných či hrůzných dějů, s nimiž se spolu s ním utkáváme. I průhledy do prostor jeho pracoviště a nápaditá práce se světlem a barvami rozšiřují vyprávění o důležitý rozměr a mají velkou zásluhu na celkové atmosféře vyprávění.

Nedílnou součástí úspěchu je samozřejmě výkon Jakoba Cedergrena v hlavní roli. Jeho policista na telefonu je věrohodný jak ve svém ušlechtilém úsilí, tak i tehdy, když ztrácí půdu pod nohama a jeho zdánlivé jistoty se zdrcujícím způsobem rozpadají.