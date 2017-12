RECENZE: Universum Brdečka. Dokumentární výprava za zoufale šťastným filmařem

Letos na Štědrý den to bude 100 let od chvíle, kdy se narodil scenárista, režisér, kreslíř a publicista Jiří Brdečka. Dokumentární film Miroslava Janka jej představuje mimo jiné jako muže, který dokázal nakreslit Karla Gotta dřív, než se zlatý slavík narodil.

Než se Tereza Brdečková a Miroslav Janek rozhodnou pustit divákům na začátku svého filmu vzpomínku Jiřího Brdečky na to, jak jej jako chlapce dokonale okouzlil film, zapředou o tom kritickou debatu. Zakončí ji připomínka výroku Francoise Truffauta, že je lépe z klišé vyjít než se k němu dopracovat. A snímek Universum Brdečka se skutečně snaží nedopracovat k obrazu, který by postrádal hloubku.

Velká část dokumentu se odehrává právě v dialogu mezi dcerou Jiřího Brdečky Terezou a režisérem Miroslavem Jankem. Rozhovor doplněný i občasnou akcí se prolíná s ukázkami Brdečkovy tvorby, od té nejranější, kdy se pokoušel o kreslené vtipy (mezi jeho kresbami se najde i přesná karikatura Karla Gotta – přestože tou dobou nebyl tento zpěvák ještě na světě), přes animované snímky (například film Pérák a SS z roku 1946) až po proslulé hrané filmy Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech, na nichž se podílel jako scenárista. Ve filmu na Jiřího Brdečku vzpomíná i jeho manželka jeho přítele z dětství Libuše Hrabová a nechybějí ani archivní záznamy samotného Jiřího Brdečky, například v rozhovoru s Janem Werichem.

Před diváky se odvíjí osud všestranně talentovaného tvůrce, který dokázal být svůj, nesmírně rád bavil sebe i druhé, miloval westerny a (mimo mnoho jiného) dvě desítky let pracoval na různých podobách „koňské opery“ Limonádový Joe. A přestože byl v naprosté většině své tvorby zcela apolitický, právě politika jej nakonec tragicky zdrtila: dokument se nevyhýbá ani Brdečkovu podpisu Anticharty, po němž jej brzy postihl rozsáhlý infarkt. K působivým momentům Universa Brdečka patří pasáže, kde Tereza Brdečková předčítá ze svého románu Alhambra, v němž pro svého otce vytvořila alter ego Gabriela Kočku: „Uprostřed noci seděl Gabriel mezi svými exponáty a nahlas plakal. Přece to nemůže být všechno zbytečné. Všechna ta krása, kterou vidím a hledám, kterou se pokouším s ostatními sdílet. Ta krása přece není zbytečná. Každý nemůže být v téhle bitvě generál. Každý nemůže být zavřený nebo popravený. Někteří lidé přece musejí zůstat šťastní, je to povinnost vůči vší té nádheře. Barvy svítání se mu za slzami slévaly s obrazy na stěnách. Byl asi jediný, kdo si zoufal, že je šťastný mezi nešťastnými...“

Universum Brdečka Režie: Miroslav Janek Námět a scénář: Tereza Brdečková Premiéra 20. 12.