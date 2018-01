RECENZE: Ve Třech billboardech kousek za Ebbingem mají i knižní záložky pravdu

EBBING/PRAHA Lze ještě přesvědčivě vyrukovat s pravdou tak notorickou, že se tiskne na knižních záložkách a zná ji ta nejnaivnější postava z celého filmu? Dramatik a režisér Martin McDonagh ukazuje, jak na to.

Snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem se na plakátech pyšní sloganem „drsnější a zábavnější než většina černých komedií“. Dalo by se dodat, že dokonce i chytřejší: Martin McDonagh stvořil vyprávění plné zborcených klišé, překvapivých zvratů a nečekaných spojenectví.

Už ve svém úspěšném celovečerním režijním debutu V Bruggách z roku 2008 britský dramatik ukázal, jak vtipně a působivě dokáže do drsné slupky zabalit křehké jádro svého sdělení. Tehdy McDonagh vytvořil film navýsost evropský – tentokrát dokazuje, že si dokáže říci své stejně tak dobře v typických amerických kulisách.

Zřejmé spojenectví s drsnou poetikou bratří Coenů zdůrazňuje obsazení hlavní role Frances McDormandovou, hvězdou filmu Fargo. Její novou postavu Mildred Haynesovou také pohání touha po spravedlnosti – tentokrát je to ale velmi osobní. Mildred chce vědět, kdo znásilnil a zavraždil její dceru. Když má dojem, že policie je liknavá a případ zametá pod stůl, vylepí u vjezdu do města tři billboardy s ostrým osobním vzkazem pro policejního náčelníka Willoughbyho (Woody Harrelson).

Následovat by mohl očekávaný příběh o souboji statečné občanky s policejní zvůlí. Jenomže náčelník Willoughby se brzy ukáže jako naprostý opak arogantního hlupáka – vlastně je to ten nejlepší myslitelný policista na světě. A navíc má milou ženu, krásné dcerky – a rakovinu. Perspektiva vyprávění se rázem pootáčí, je to ale teprve první z mnoha zákrutů horské dráhy, kterou autor pro diváky vytvořil.

Co potřebuje policista nejvíc?

Snímek je zalidněn řadou vedlejších (ale někdy ne zase tak vedlejších) postav, které také do děje velmi zřetelně promlouvají. Raněná a ve své bolesti krutá Mildred má ještě dospívajícího syna Robbieho, který v její rodině představuje jediný hlas rozumu. Toho naopak příliš nepobral Mildredin násilnický exmanžel Charlie, a už vůbec ne jeho devatenáctiletá přítelkyně Penelope.

Také policejní tým má svého ne právě bystrého hráče – snaživý a popudlivý Dixon (Sam Rockwell) nese útok vůči svému šéfovi ještě mnohem hůř než samotný náčelník Willoughby. Žlučí mu hýbe jak Mildred, tak klackovitý provozovatel reklamní agentury, který Mildred ony tři billboardy pronajal a nijak neskrývá své opovržení vůči uniformám. Právě zakomplexovaný Dixon se pro Mildred a její spojence stává skutečným nebezpečím.

Rozhořčení, zloba, hloupost, ale také velkorysost, moudrost a laskavost či schopnost proměny, které britský dramatik mezi své americké postavy rozdělil, se utkávají v zábavném a strhujícím klání postaveném na bezchybných hereckých výkonech. Je to příběh k pobavení i k zamyšlení (třeba nad tím, co potřebuje dobrý policista ke své práci ze všeho nejvíc). Zalitovat lze jen toho, že občas se divák musí zamýšlet také nad věcmi, nad kterými by nejspíš neměl – třeba jak snadno někomu, když je potřeba, projde útok na policejní stanici. Nebo proč by člověk nemohl odstranit své plakáty jen proto, že za něj někdo jiný zaplatil pronájem reklamních ploch. To jsou ale jen drobné zádrhele v jinak skvostném provedení morality o pomstě, která plodí jen další zlo.