RECENZE: Výstava Small Worlds. Velké příběhy uzavřené v malém světě

PRAHA Zatímco synové dědili v bohatých britských rodinách domy a statky, na dcery zbyl jen nábytek a ošacení. Proto od svých otců dostávaly domečky pro panenky, které byly přesnými replikami rodinných sídel. Jejich sbírka je nyní k vidění v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

V roce 1837 zámožný britský novinář Thomas Alsager daroval své dvanáctileté dceři Margaret k Vánocům domeček pro panenky. Chtěl, aby se o dům náležitě starala, a tak spolu podepsali nájemní smlouvu, která ji zavazovala (mimo jiné) měsíčně platit jeden šilink a zakazovala jí v blízkosti domečku používat otevřený oheň. Smlouva ji měla připravit na to, jak se postarat o svůj vlastní dům, až vyroste.

Tenhle roztomilý příklad výchovy anglických dcer je k vidění od 16. února na unikátní výstavě dvanácti domečků pro panenky z britského V&A Museum of Childhood na půdě Uměleckoprůmyslového musea v Praze pod názvem Small Worlds: Domečky pro panenky.

Tři sta let života ve Velké Británii

Překvapením pro návštěvníky možná bude, že nejde o žádné pokojíčky pro panenky, ale daleko spíš půvabné předměty dokumentující tři sta let života a bydlení ve Velké Británii. Dokládají styl, řemeslo a výjimečný smysl pro detail a kromě architektury a designu názorně předvádějí dobové zvyklosti i společenská pravidla.

Domečky pro panenky se začaly v Británii objevovat v 17. století, většinou měly podobu rozlehlých kabinetů a byly zábavou pro dospělé – teprve v 19. století se staly „hračkami“ pro děti. V anglických rodinách je dostávaly dcery, protože nikdy nemohly získat faktický dům, jestliže byl v rodině mužský potomek. Pro britské aristokraty a vyšší vrstvy dům reprezentoval status a bohatství a dědil se, stejně jako jméno rodu, vždy z otce na syna. Ženy dostávaly pouze takzvaný „movitý majetek“, včetně skříní, šatů a právě domečků pro panenky.

Jak dokládá příběh dalšího domečku, tentokrát Amy Milesové, byly domy skutečným panstvím žen, domácích andělů pečujících o chod domácnosti, výchovu dětí, drezuru služebnictva –a o muže. Ženy krášlily a udržovaly dům v záviděníhodném stylu a pořádku a muž jej hájil jako hrad a byl na něj patřičně hrdý.

Některé vystavené domečky jsou „ozvučené“ mluvícími postavičkami. Na jakémsi miniaturním jevištním kukátku se odehrávají autobiografické příběhy majitelů domů nebo se naplňují jejich představy o vysněných obydlích.

V miniaturním domě sira Phinease Henriquese si užijeme téměř kriminální zápletku, obvyklou pro tehdejší dobu. West End se stal v roce 1820 žádanou londýnskou čtvrtí, ale za temných nocí bez osvětlení byl příležitostí pro lumpy všeho druhu. Není bez zajímavosti, že domeček patřil na začátku 20. století lady Beatrice Henriquesové, vnučce sira Benjamina Samuela Phillipse, prvního židovského primátora Londýna, a Josepha Mosese Levyho, zakladatele deníku The Daily Telegraph.

Ideál domova

V roce 1900 se stal Londýn největším městem světa s obrovským nárůstem populace. Začaly se stavět terasovité domy v paralelních řadách a rozdělovaly se na byty. Předměstí se rozrůstala o levné řadové domky z červených cihel, které novým majitelům z nižších středních vrstev poskytovaly víc soukromí a místa, včetně kousku živého trávníku. Nejrozsáhlejší obecní bytová výstavba ale proběhla v letech 1919–1939. Válka a masivní bombardování udělaly své. Detaily z válečných let půvabně dokumentuje několik členů rodiny Hopkinsonových, žijících na předměstí.

Bytová krize po válce pak vedla v Británii k výstavbě betonových věžáků. Měly, tak jako všude v Evropě, zajistit rychlé a laciné bydlení, tři postavy Jennyina domečku vypráví, jak takový každodenní život vypadal.

Ukázkou nejmodernějšího do mu je Kaleidoscop House z roku 2001. Na objednávku firmy Bozart Toys (vyrábějící špičkové designové artefakty pro děti a „kidult“) vytvořila newyorská umělkyně Laurie Simmonsová barevnou kostku s prosklenými stěnami, která vyhovuje všem standardům mileniálních rodin. Rodinný krb a salon už nejsou žádané, ale ideál britského domova jako místa bezpečí, soukromí a pohodlí tento domek stále splňuje.

Putovní výstava Small Worlds se připravovala téměř deset let. Soubor tisíce miniaturních artefaktů byl extrémně náročný na přepravu a pražská výstava je unikátní příležitostí na mnoho let. Po jejím skončení se domečky vrátí zpět do archivu domovského muzea a dlouho nebudou znovu vystaveny.