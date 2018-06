Řecké vábení. Cherry rajčata s kozím sýrem, tymiánem a medem

Letní dovolená je už v dohlednu. Současné počasí sice k atmosféře k ní navádí už od dubna, ale vůni a šum Egejského moře nepřinese. Stejně jako řeckou hudbu vinoucí se z taverny, kde se vaří ty zaručeně nejřečtější řecké speciality. Tímto recepcem se však do Řecka přenesete za pár minut, ztělesňuje ve své jednoduchosti a chuťové plnosti to nejlepší, co řecká kuchyně nabízí.

Glazovaná rajčata s medem, kozím sýrem a pikantními kapary završí voňavý tyminánový olej, do kterého se namáčí bílý chleba.



Zavřete oči a nechte se vábit, je tu řecká kuchyně

Z dovolenkových restaurací to voní bylinkami, medem, čerstvou zeleninou a ovocem, olivami a panenským olejem z nich. Moře šumí, hladivý vánek vylepšuje náladu, občas zakřičí racek, vlnka šplouchne hlasitěji než jindy a vzápětí se uklidní, barva moře je od azurové po nepopsatelnou, obzor už tmavne a víno se chladí. Přijde to, co je na Řecku nepřekonatelné. Den se sklání, je tu očekávané ochlazení a milé úsměvy obsluhy v tradiční taverně a poté příprava a servírování aromatické a báječné večeře. Není kam spěchat. Je dovolená.

Za dobrým jídlem ovšem nutně nemusíte do Řecka

Z úvodních řádku jsem se také naladila a hned bych sedla do letadla a vyrazila na nějaký romantický řecký ostrov, plavala, slunila se, brouzdala bosa vlhkým pískem a těšila se na mimořádné gastronomické zážitky.



Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Ovšem třeba je do vaší vysněné dovolené ještě pár dlouhých týdnů a věřte, že není nutné pasivně čekat. Klidně si doma udělejte řecký večer, upravte romantické stolování, hrsti bylinek do vázy, vychlaďte víno, pusťte cédéčko s řeckou hudbou a v pár chvilkách připravte večeři, která více než dokonale nastolí tu popisovanou atmosféru.



Řecká kuchyně patří k tomu nejlepšímu z gastronomie

Při vzpomínce na Řecko si určitě vybavíte čerstvé suroviny, typické pro středomořskou kuchyni. Zavane vůně zelených paprik, rudých rajčat, cuket se žlutým květem, na omak hebkého lilku, ale i brambor, bílé cibule a fazolí. Vánek přinese vůni rozmarýny, máty či oregana. Jako zázrakem na jazyku ucítíte kousek bílého chleba namočeného v olivovém oleji, na misce je nabídka sýrů počínaje graviérou, kasseri, feta a kozím sýrem. Na talířku je dokonalý med z rozkvetlých řeckých luk, jogurt z ovčího mléka a chladivé hroznové víno.

Chuťové buňky jsou poblázněné a cítíte se krásně přiopile z těch všech vjemů. Od okolních stolů se line vůně souvlaki, musaky, pasticio, plněných paprik, grilovaného masa, jogurtového tzatziku a třeba i gyrosu.

A teď si představte, že hodně z toho můžete mít doma na stole, za pár chvil a bez problémů. Opravdu od každého trochu, sladěno do dokonalosti.

To nejlepší z Řecka na vašem talíři

Připravte si doma romantickou večeři s medovými glazovanými rajčaty, tymiánovým olejem, kozím sýrem, kapary. Tento recept u vás zaručeně vykouzlí popsanou atmosféru a k Egejskému moři trasportuje. Pikantní souhra kaparů, medem glazovaných rajčat a kozího sýra.

Glazovaná rajčata s medem, kozím sýrem a tymiánovým olejem

(pro 4 osoby)

• 10 čerstvých středně velkých cherry rajčat

• asi 20 velkých větviček čerstvého tymiánu

• 400 ml extra panenského olivového oleje

• špetka mořské soli

• 20 g medu

• 10 g másla

• 130 g měkkého kozího sýra

• 2 velké lžíce kapar

Nejdříve blanšírujeme cherry rajčata ve vroucí vodě po dobu cca 20-30 sekund, vyjmeme je a ponoříme ihned do ledové vody, abychom odstranili slupku. Je dobré přidat do vody i kostky ledu, aby zchlazení bylo opravdu prudké. Po vyjmutí je osušíme, oloupeme a opět lehce osušíme a dáme stranou.

Obereme tymiánové lístky z větviček a smícháme je s olivovým olejem a špetkou mořské soli a dokonale rozmixujeme. Hotový tymiánový olej také zatím odložíme. Pokud ho nespotřebujeme všechen, klidně si ho uchováme a později podáváme jen tak s bílým pečivem.

Oloupaná cherry rajčata vložíme do menšího hrnce, přidáme med a zahřejeme vše na mírném ohni, pomalu a opatrně mícháme, aby se rajčata glazovala. Jakmile med zhoustne, přidáme máslo, zamícháme a když se rozpustí, sejmeme z ohně.

Z měkkého kozího sýra připravíme kuličky menší než golfový míček a položíme je na plech a dáme asi na 1 minutu pod předehřátý gril. Kuličky chytnou krásnou barvu a zvýrazní se tím chuť.

Hned poté jídlo podáváme. Na hlubší talíř či mělčí misku dáme glazovaná rajčata i s medem, kozí sýr, posypeme kapary a vše přelijte tymiánovým olejem. Podávejte s bílým chlebem, který do olivového oleje namáčíme. Ozdobíme lístky tymiánu. Věřte, že při jídle uslyšíte šplouchání tmavnoucího moře a poslední výkřik usínajícího racka.